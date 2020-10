Osalle perustoimeentulotuen saajista omatoiminen suoriutuminen laskujen maksamisesta on lähes mahdotonta.

Kela on yhä enemmän ottanut vastattavakseen kansalaisten sosiaaliturvan, viimeisimpänä perustoimeentulotuen. Alkukankeuden jälkeen perustoimeentulotuki hoituu useimman kohdalla ongelmitta.

Osalle perustoimeentulotuen saajista omatoiminen suoriutuminen laskujen maksamisesta on kuitenkin lähes mahdotonta. On monia, joilla ei ole vielä verkkopankkitunnuksia, joten heidän on lähes mahdoton saada toimeentulotuen liitteeksi vaadittavat tiliotteet. Myös asiointi pankeissa on tunnetusti hyvin rajoitettua. Lisäksi osa asiakkaista ei vain kykene suunnitelmalliseen rahankäyttöön. Heillä on toistuvasti ongelmia vuokran ja sähkölaskun kanssa, minkä seurauksena uhkaa häätö.

Näille asiakkaille, joiden kohdalla edunvalvonnan edellytykset eivät kuitenkaan täyty, olisi suuri helpotus, jos heillä olisi Kelassa pankkitiliä vastaava palvelu, josta maksettaisiin ainakin asumiseen liittyvät menot. Myös terveydenhuollon laskut olisi monen kohdalla helpoin hoitaa tällaiselta tililtä.

Nykyisin kunnan sosiaalitoimistoissa on niin sanottuja välitystilejä, joille asiakkaan Kela-etuudet – esimerkiksi työttömyysetuus ja eläke – maksetaan. Näiltä välitystileiltä saadaan hoidettua asumiskulut siltä osin kuin asumistuki ei niitä kata, jolloin toistuvat vuokravelat ja häädöt saadaan ainakin osin estettyä. Tällainen välitystili on kuitenkin ylimääräinen toiminto. Välitystilille tuleva raha kierrätetään aivan turhaan kunnan kautta, kun etuuden suorittaja, joka on lähes aina Kela, voisi maksaa laskun suoraan laskuttajalle.

Nykyinen pankkijärjestelmä, joka toimii lähes kokonaan verkossa, on liian vaativa niille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita. Pientä eläkettä saavan tai työttömän rahaliikenne on yksinkertaista. Silloin riittää, että asumiskulut hoituvat automaattisesti ja päivittäistavarat saa ostettua sujuvasti. Luotollisia tilejä ei tarvita eikä tilin korkoprosentilla ole väliä.

Susanna Malmivaara

sosiaalityöntekijä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.