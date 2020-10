Ei opettajakaan halua siirtyä etäopetukseen, mutta joskus on vain pakko toimia järkevästi.

Joukko Tapiolan lukion opiskelijoita ei toivo siirtymistä etäopiskeluun (HS Mielipide 14.10.). Suuren helsinkiläisen lukion opettajana olen odottanut päätöstä etäopiskeluun siirtymisestä jo viikkoja.

Elo–syyskuussa opetimme hybridinä, jotta ylioppilaskirjoitukset turvattaisiin. Koulun hyvää tarkoittavat turvatoimet ovat olleet vitsi: kapeilla käytävillä on ollut mahdotonta pitää turvavälejä ja luokat ovat välillä olleet täpötäysiä. Lisäksi maskien käyttö opettaessa aiheuttaa monenlaisia ongelmia päänsärystä huimaukseen, eikä kaikkien opettajien ääni edes kuulu maskien takaa, opiskelijoista puhumattakaan.

Pelko terveysuhasta ahdistaa päivittäin töihin lähtiessä. Ei opettajakaan halua siirtyä etäopetukseen, mutta joskus on vain pakko toimia järkevästi. On totta, että koulu on monelle turvapaikka, mutta kyllä toinen aste olisi jo saatava etäopetukseen terveyden turvaamiseksi.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne olisi hyväksyttävä ja uskallettava tehdä päätöksiä turvallisuuden takaamiseksi. Tilanne ei ole mukava, mutta vielä epämukavammaksi se muuttuu, jos tautitilanne karkaa käsistä. Nyt olisikin aika astua tilanteen tasalle ja lopettaa näennäiset turvatoimet.

Opettaja

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

