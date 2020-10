Toimeenpanon kiireellisyyttä opetusministeri on perustellut mahdollisuuksilla viedä uudistus loppuun asti hallituskauden aikana. Perustelu on kevyt.

Hallituksen kärkihanke oppivelvollisuuden pidentämiseksi 18 ikävuoteen kohdentuu 15 prosenttiin ikäluokasta, joka ei nykyisellään suorita toisen asteen tutkintoa. Vakavassa syrjäytymisvaarassa olevan ryhmän tukemiselle on laaja ymmärrys. Eräät kohdat herättävät kuitenkin kysymyksiä.

Vaille toisen asteen tutkintoa jäävä joukko on pienentynyt tasaisesti, ilman pakkoa, jo vuosikymmeniä. Sen sijaan peruskoulun päättötodistusta vaille jäävä joukko on tällä vuosituhannella jopa kaksinkertaistunut, ja peruskoulun aikainen heikko oppiminen on noussut merkittäväksi haasteeksi toisen asteen opinnoissa. Voidaan kysyä, ratkaistaanko hankkeella oikeaa ongelmaa.

Esitetyn pakon käytäntöön panemiseksi opetusministeri Li Andersson (vas) esittää (Talouselämä 9.10.) koulujen ja kunnallisten toimijoiden, esimerkiksi etsivän nuorisotyön, velvoitteen ottaa yhteyttä nuoreen ja ohjata takaisin kouluun. Miksi peruskoulun päättötodistus jäi saamatta 0,75 prosentilta ikäluokasta vuonna 2018, vaikka mainitut keinot ovat olleet olemassa ja määrä on mitätön verrattuna tulevaan tilanteeseen? Tällöin valvottavien määrä pitää sisällään 15 prosenttia ikäluokasta, joka ei nyt suorita toisen asteen tutkintoa.

Lisääntyneen valvonnan lisäksi resursseja kuluu materiaalihankintoihin, ruokailuun ja koulumatkoihin. Materiaalihankinnoissa kunnat joutuvat tinkimään laadusta, ainakin viimeaikaisten opettajien lomautusten perusteella. Laadusta säästämisellä on yllättäviä seurauksia. Yksityiset preppauskurssit saavat etua käyttämällä korkeatasoista oppimateriaalia opettaessaan niitä, joilla on tähän varaa. Oppimateriaalit eivät takaa oppimista, mutta erityisesti kehittyvien digitaalisten oppimateriaalien osalta laadun merkitystä ei voi vähätellä.

Toimeenpanon kiireellisyyttä opetusministeri on perustellut mahdollisuuksilla viedä uudistus loppuun asti hallituskauden aikana. Perustelu on kevyt, kun sote-ratkaisua tekee jo neljäs hallitus. Pienenevät ikäluokat yhdistettynä 15 prosentin osuuteen, joka jää vaille toisen asteen tutkintoa, on painavampi syy kiireelle. Edellä mainittuihin suuntauksiin viitaten tämäkään peruste ei oikeuta hosumista näin mittavassa rakenteellisessa uudistuksessa.

Tilanteen purkamiseen nopeimmat keinot löytyvät sieltä, missä ongelmat on havaittu eli peruskoulun oppimistulosten lisäksi ammatillisten opintojen motivoivuudessa. Peruskoulun haasteisiin ministeriö tarjoaakin lisäresursseja ryhmäkokojen pienentämiseen ja erityisopetukseen. Nämä ovat oivia keinoja ja toteutettavissa nopeasti nykyisten rakenteiden puitteissa.

Lisäksi resursseja tulisi kohdentaa opetuksen kehittämis- ja suunnittelutyöhön peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tällä on suora vaikutus opetukseen, siinä käytettäviin erilaista oppimista tukeviin menetelmiin ja siten oppilaiden motivaatioon ja oppimiseen. Opettajat ovat halukkaita kehittämään omaa työtään, kunhan siihen on mahdollisuus. Resurssit tulee ohjata opetukseen ja opetuksen kehitykseen materiaalien ja valvonnan sijaan.

Elina Kähkönen

yliopiston lehtori, Helsinki

