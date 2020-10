Koronavirusaikana tekeminen on koulumaailmalle epätyypillisesti ennakoimatonta ja tavoitteet tuntuvat paikoin jopa musertavilta arkitodellisuudessa.

Viranomaiset ovat koronavirusepidemian takia tehneet asianmukaisia päätöksiä, ja opetuksen järjestäjät ovat kohdanneet uudenlaisen, epävarman toimintaympäristön todellisuuden. Fyysisesti, psyykkisesti ja pedagogisesti turvallinen oppiminen ja opettaminen on kuitenkin vaarassa, kun tekeminen on koulumaailmalle epätyypillisesti ennakoimatonta ja tavoitteet tuntuvat paikoin jopa musertavilta arkitodellisuudessa.

Valtiovalta on toki ohjannut lisäresursseja kevään olosuhteiden jättämien oppimisen aukkojen paikkaamiseksi ja oppimisen tuen vahvistamiseksi, ja kouluissa tehdään kaikki mahdollinen suosituksien noudattamiseksi. Mukana on kuitenkin uusia ja vaikeasti vastattavia haasteita.

Esimerkiksi sijaisten saaminen on osoittautunut vaikeaksi jopa alueilla, joilla perinteisesti on ollut hyvin saatavilla sijaisia. Tämä on yksi vakavasti otettava merkki koulun haavoittuvuudesta, etenkin kun otetaan huomioon kouluista kantautuva viesti henkilöstön jaksamisesta: opetusalan henkilöstö on erittäin kuormittunutta verrattuna aikaan ennen koronavirusta.

Opetusalan ammattilaiset ovat toistuvasti viestineet, että näissä merkillisissä olosuhteissa opetussuunnitelman täysipainoinen noudattaminen on haastavaa, paikoin jopa mahdotonta. Esimerkiksi kouluruokailun ja opetuksen toteuttaminen riittävällä väljyydellä edellyttää usein koulun muiden tilojen – kuten erikoisluokkien ja liikuntasalien – käyttöä alkuperäisestä poiketen.

Olisiko nyt syytä tarkastella kriittisesti velvoitetta noudattaa opetussuunnitelmaa, joka on luotu toisenlaisiin olosuhteisiin? Kysymys on myös yhdenvertaisuudesta: missä määrin voidaan olettaa samat tavoitteet saavutettaviksi, kun paikalliset olosuhteet ovat poikkeuksellisen eriytyviä?

Koulun kontolle lisättävien velvoitteiden kohdalla on toimittava todella harkiten, jotta voimavarat kohdentuvat laadukkaaseen perustyöhön ja sen uudelleen muotoilemiseen tilanteen mukaiseksi. Koulujen resurssitarve ei ainakaan pienene – unohtamatta oppimisen tukea ja oppilashuoltoa. Tätä tarvetta ei paikata ainoastaan kunnan tai valtion yksittäisillä lisäbudjeteilla.

Tarvitaan paitsi kestävää, erityisen kauaskantoista päätöksentekoa myös rohkeutta nostaa keskusteluun erilaiset oppimistavoitteisiin ja koulun perinteiseen toimintatapaan liittyvät joustot sekä lainsäädännön haasteet. Esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentäminen vaikuttaa tässä tilanteessa ristiriitaiselta toimelta, jonka kohdalla on syytä käyttää tarkkaa harkintaa.

Koronavirustilanteen pitkittyessä on harkitsemisen arvoista pohtia, voisiko poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä soveltaa myös ennalta ehkäisevästi, ennen altistumisia tai karanteenia.

Johtajien työkuorman näkökulmasta olisi kohtuullista, että epidemiatilanteessa päätökset erityisistä opetusjärjestelyistä – esimerkiksi osittaisesta tai vuorottelevasta etäopetuksesta – olisi mahdollista tehdä ryhmä-, ikäluokka- tai yksikkökohtaisesti. Ehkä olisi jopa syytä laatia kansallinen varautumissuunnitelma siitä, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan poikkeuksellisissa tilanteissa, olivat ne sitten lyhyt- tai pitkäkestoisia.

Mari Kyllönen

opetustoimen ylitarkastaja

Jyväskylä

