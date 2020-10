Jussi Pullinen kutsui (HS Kolumni 18.10.) lääkehallinnon siirtoa Kuopioon aluebrutalismiksi. Vähintään yhtä hyvin perustein sanaa voi käyttää niistä lukuisista tapauksista, joissa työpaikkoja on siirretty muualta Suomesta Helsingin seudulle – siis sinne, missä pienikin kerrostalokoppero maksaa usein saman verran kuin iso omakotitalo vaikkapa Kuopion suunnalla.

Jos Helsingin seudun asukkaat olisivat osanneet ajatella omaa etuaan, he olisivat jo pitkään olleet innokkaita alueellistamisen tukijoita. Vastustamisella he ovat aiheuttaneet itselleen hillittömät ruuhkat ja vielä hillittömämmät asuntojen hinnat. Ensin mainituista me Kehä III:n ulkopuolella asuvatkin joudumme kärsimään silloin, kun joudumme käymään Helsingin suunnalla.

Vesa-Matti Peltola

Orimattila

