Vartiokylänlahden suunnitelmissa on Helsingin Meri-Rastilan rantametsään sijoitettu asuinkortteleita 2 000 asukkaalle. Alue on korkea kallioharjanne, jossa sijaitsee muun muassa Litorinameren rantamuodostelma, pirunpelto. Metsässä on ulkoilureittejä ja hiihtolatuja.

Metroaseman ympäristön tiivistäminen on sinänsä perusteltua ja kestävän kehittämisen mukaista – se koskee kaikkia vanhoja asemia Mellunmäestä Kulosaareen. Rastilassa sen voi kuitenkin tehdä kaatamatta käytännössä yhtään puuta. Suuri osa asuinkortteleista voidaan sijoittaa nykyisen asuntovaunualueen paikalle. Rastilan kartano ympäristöineen voidaan ja tulee toki säilyttää. Asuntovaunualue on rakennettua aluetta, eikä siellä ole luontoarvoja.

Leirintä on mahdollisimman tehotonta maankäyttöä metroaseman vieressä. Alueella on varsinaista toimintaa muutamana kesäkuukautena. Suurimman osan vuotta se palvelee lähinnä asuntovaunujen talvisäilytyspaikkana. Leirintäalueen nykysijainti on epätarkoituksenmukainen: se on jäänyt korkean Rastilankallion korttelin ja raskaasti liikennöidyn Vuotien väliin. Vuosaaren asukkaat eivät itse hyödy aidatusta leirintäalueesta juurikaan.

Sesonkiaikaan leirintäalueen kapasiteetti on jo täynnä eikä laajennusmahdollisuutta ole. Alue joudutaan joka tapauksessa siirtämään väljempiin maisemiin.

Korvaava tontti on löydettävissä esimerkiksi Östersundomin liitosalueelta, jonne on tekeillä yleiskaava. Rannoilla on Natura-alueita, mutta sinne on suunniteltu myös venesatamia, uimarantoja ja rantapuistoja. Talosaaressa sijaitsee ratsutila. Näiden yhteydessä on ihanteellinen paikka leirintäalueelle. Liityntäliikenne Itäkeskukseen on helppo järjestää. Sitä paitsi karavaanarit ja perheet liikkuvat yleensä autolla.

Leirintäalue, uusi asuinalue ja metsä eivät mahdu saman metroaseman viereen. Jos voi valita, uhrataanko metroaseman ympäristön tiivistämiseen asukkaiden lähimetsä Meri-Rastilasta vai asuntovaunujen parkkipaikka ja muutama lautamökki leirintäalueelta, vastaus lienee itsestään selvä. Leirintäalueen voi aina siirtää ja perustaa muualle, kerran kaadettua ja rakennettua metsää ei saa koskaan takaisin.

Seppo Honkanen

Vuosaari, Helsinki

