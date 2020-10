Sosiaalisessa mediassa yleistyvät katteettomat väitteet, joiden mukaan mielen hyvinvointi on vain itsestä kiinni.

­

Lauantaina 10.10. sosiaalinen media täyttyi mielenterveyttä käsittelevästä sisällöstä. Päivityksissä jaettiin tietoa ja kerrottiin tositarinoita Maailman mielenterveyspäivän kunniaksi.

Nyökyttelin puhelimeni äärellä tyytyväisenä: ihanaa, että näistä asioista puhutaan nykyään avoimesti.

Pian huomioni kuitenkin kiinnittyi astetta erikoisempaan Instagram-julkaisuun. ”Kyse ei ole sairauksista”, kuvassa luki englanniksi. Kuvatekstissä listattiin vinkkejä oman mielen terapoimiseen ja viljeltiin sanaa selfhealers, itsensä parantajat.

Vain muutama napautus, ja puhelimeni ruutu täyttyi vastaavista kuvista. Ne kaikki toistivat samaa viestiä: Nuppi pysyy kunnossa, kunhan jaksaa nähdä vaivaa. Syö oikein, meditoi ja tutki sisintäsi, niin pääset traumoista eroon. Mielen sairauksia ei ole. Kaikki on itsestä kiinni!

Koronaviruskriisin aikana tällaisesta sisällöstä on tullut yhä suositumpaa. Kaoottisessa tilanteessa on kenties lohdullista ajatella, että elämä pysyy kyllä hyppysissä, kunhan tarpeeksi lujasti tahtoo.

Jos mielenterveys on kohtalaisen hyvällä tolalla, itsetutkiskelusta voi olla paljonkin apua. Liikunnasta, terveellisestä ruokavaliosta ja hyvistä yöunista hyötyy tietenkin kuka tahansa.

Syvää masennusta tai muita vakavia mielenterveyden häiriöitä ei kuitenkaan nujerreta yksin näillä nikseillä.

Mielen sairaudet ovat sairauksia siinä missä muutkin, pahimmillaan tappavia. Ne vaativat ammattimaista ja oikea-aikaista hoitoa.

Somen selfhelp-kulttuuri vahvistaa asenneilmapiiriä, jonka mukaan jokainen on oman onnensa seppä. Rakenteelliset ongelmat se sivuuttaa täysin.

Oma lukunsa ovat Instagramissa toimivat ”terapeutit”, jotka lupaavat auttaa asiakkaitaan matkalla kohti henkistä täyttymystä. Toiminta ei ole valvottua, eikä kaikilla ole alan koulutusta. Vaikka osa vinkeistä osuisi oikeaan, osa voi olla myös silkkaa rahanhukkaa tai jopa terveydelle vaaraksi.

Lohdun hakeminen somen terapeuteilta on toki ymmärrettävää. He kaupittelevat ihmelääkkeitä ongelmiin, joiden työstäminen vie tavallisesti vuosia. Lisäksi esimerkiksi Kelan korvaamaan psykoterapiaan on vaikea päästä, ja terapeuteista on pulaa.

Mielenterveyden häiriöistä toipuminen ei kuitenkaan saisi jäädä Instagramin tai itsetutkiskelun varaan. Aina asiat eivät nimittäin ole itsestä kiinni. Silloin tarvitaan muutakin kuin inspiroivia sanoja.

Kirjoittaja on HS:n lifestyle-toimituksen toimittaja.