Yritykset ovat avainroolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Koronapandemia on hallinnut julkista keskustelua maaliskuusta alkaen. Akuutti kriisi on toki ratkaistava, mutta sen varjossa emme saa unohtaa ihmiskunnan olemassaolon suurinta uhkaa – ilmastonmuutosta.

Yritykset ovat avainroolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Innovaatiot ja digitalisaatio tarjoavat tukea siihen, että liiketoiminnasta voidaan tehdä ympäristölle yhä kestävämpää. Teknologian ja datan avulla voidaan kehittää uusia ratkaisuja, jotka auttavat koko yhteiskuntaa hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Hyvä uutinen on se, että monet tarvittavista teknologisista ratkaisuista ovat jo olemassa tai kehityksen alla. Yksi esimerkki on Vaasan kaupungin, Vaasan Sähkön, Wärtsilän ja TietoEVRY:n projekti, jossa muodostetaan datan avulla kokonaiskuva kaupungin päästöistä ja mallinnetaan erilaisten ilmastotekojen vaikutuksia. Näin voidaan määrittää tehokkaimmat toimet päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on rakentaa data-alustan avulla Vaasasta yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista kaupungeista.

Toinen hyvä esimerkki on hiilidioksidin käyttäminen raaka-aineena. VTT kehittää yhdessä suur- ja pk-yritysten kanssa keinoja hyödyntää bioenergian tuotannossa syntynyt hiilidioksidi erikoiskemikaalien raaka- aineena. Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen voima- ja tuotantolaitosten prosesseista ja ilmakehästä ja käyttää useiden kemiallisten tuotteiden valmistuksessa fossiilisten raaka-aineiden sijaan.

Suomalainen elinkeinoelämä on vahvasti sitoutunut ilmaston pelastamiseen – EK esimerkiksi kannattaa EU:n päästötavoitteen kiristämistä vuodelle 2030. Yritysten aktiivisuuden ohella ilmastohaasteen taklaamiseen tarvitaan poliittista ohjausta.

Maamme päättäjät valmistelevat paraikaa suunnitelmaa siitä, kuinka Suomi aikoo käyttää EU:lta saatavan noin kolmen miljardin euron elpymisrahoituksen.

Viestimme on selkeä: rahoitus on ainutkertainen mahdollisuus panostaa tutkimukseen ja innovaatioihin siten, että vauhditamme käsi kädessä Suomen talouden kestävää kasvua, uudistumista, digitalisaatiota ja ilmastonmuutoksen ratkaisemista.

Jyri Häkämies

toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Satu Kiiskinen

Suomen maajohtaja, TietoEVRY

Antti Vasara

toimitusjohtaja, VTT

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.