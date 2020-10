Olen aina kadehtinut pohjoismaisten kollegojen tilavia ja hienoja asuntoja.

Otsikko ”Eurostatin vertailu: Suomessa asuinolot ovat Euroopan parhaat” (HS 16.10.) oli mielestäni osin harhaanjohtava. Eurostatin tutkimuksen mukaan puutteellisia asuntoja ja kehnosti asuvia on Suomessa vähiten. Osaselitys asuntojen hyvään kuntoon on tosiaan jutussa mainittu uusi asuntokantamme, seurausta myöhäisestä teollistumisesta ja aluerakenteen muutoksesta.

Kysymys on kuitenkin myös muusta eli suomalaisesta toimivasta asuntopolitiikasta ja kattavasta sosiaaliturvasta asumistukineen. Suomessa aravavuokra-asunnot, jotka turvaavat monen pienituloisen ja maahanmuuttajan asumisen, ovat peruslaadultaan hyviä. Lähtökohta oli jo niiden perustamisesta alkaen tuottaa hyvin suunniteltuja ja laadukkaita asuntoja.

Suomessa asumistuki on turvannut monen asumista. Viime vuosina se on ollut yllättävänkin antelias. Kaikissa Euroopan maissa ei kohtuutasoista sosiaalista asumista tai asumistukea ole lainkaan tai ne ovat hyvin suppeita. Suomessa tuloerot ovat lisäksi alle EU:n keskitason.

Ihan toinen kysymys on, onko yleinen asumistasomme Euroopan parasta. Itse en uskaltaisi näin väittää. Asunnot ovat olleet Suomessa pieniä, ja viime vuosinakin yksiöitä on rakennettu paljon. Niitä ei joissain maissa ole juuri lainkaan. Nuoruusvuosilta muistan sananparren, jonka mukaan Lada ei ole auto eikä yksiö asunto. Perustaso on saavutettu, mutta itse olen aina kadehtinut pohjoismaisten kollegojen tilavia ja hienoja asuntoja.

Anneli Juntto

asumistutkimuksen professori emerita, Helsinki

