Filosofiassa on kummitellut ajatus ratkaisevasta hetkestä. Søren Kierke­gaardin ja Friedrich Nietzschen mukaan aina silloin tällöin koittaa hetki, joka muuttaa historian suunnan: päivä, jossa menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat, ja otamme askeleen uuteen.

Elämmekö parhaillaan tämän aikakauden viimeisiä viikkoja? Tekeekö historia suuren käännöksen kahden viikon päästä tiistaina?

Yhdysvalloissa presidentinvaaleista on tullut ratkaiseva hetki 1900-luvulla kaksi tai kolme kertaa. Franklin D. Roosevelt käynnisti vuonna 1932 New Dealin, jossa valtio ja investoinnit nostivat maan jaloilleen. Myös Lyndon B. Johnson teki vuonna 1964 Great Societyn nimissä merkittävän poliittisen käänteen, jossa valtio otti aktiivisen roolin yhteiskunnassa.

Ronald Reaganin valinta vuonna 1980 taas oli käynnistämässä aika­kautta, joka vauhditti markkinavoimia ja kaatoi kommunismin. Reaganin henki leijui vielä 1990-luvulla, kun Bill Clintonin, Tony Blairin ja Gerhard Schröderin ujosti punertava sosiaalidemokratia kosiskeli keskiluokkaa ja yhteisen elämän korkeimmaksi muodoksi näytti vakiintuneen golf.

Maltillisuuden aikakausi päättyi New Yorkin kaksoistornien romah­taessa vuonna 2001. Varsinkin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen poliittiset ääriliikkeet ovat tehneet paluun, ja nyt keskiluokka povaa lap­senlapsilleen apokalyptista taistelua vedestä ja viljelykelpoisesta maasta.

Donald Trump voi olla enemmänkin tämän aikakauden loppupamaus kuin alkuvoima. Vaikea uskoa, että hänestä on historian käännekohdaksi. Populistinen ohjelma on liian riitaisa ja sekava, jotta se voisi viedä kokonaisia kansakuntia eteenpäin.

Pandemian avittamalla Joe Bidenilla onkin iskun paikka, joka vertautuu Rooseveltiin. Kuten 1930-luvun alussa, rikkaat ovat rikastuneet ja jät­ti­yhtiöt paisuneet. Ilmastonmuutos etenee. Ei ihme, että de­mokraatit pu­huvat Green Dealista. Jos Biden voittaa ja demokraatit saavat vallan ­kongressissa, he saattavat pystyä toteuttamaan uudistuksia, jot­ka antavat leiman koko aikakaudelle.

Jos niin käy, saatamme lähivuosina elää aikaa, jossa edistyksellinen Yhdysvallat etsii ratkaisuja ilmastonmuutokseen, sovittelee maailmanpolitiikassa, uudistaa verotusta ja taistelee rasismia, syrjintää ja tulo­eroja vastaan. Kerrannaisvaikutukset voivat tuntua ympäri maailman. Poliittiset muutokset tulevat usein aaltoina ja muistuttavat muoteja, jotka tarttuvat ja leviävät nopeasti.

Ihan vielä ei kannata kuitenkaan pistää skumppaa jäihin tai kylvää tuhkaa päälleen. Demokraattien pitää saada äänestäjät liikkeelle. Oma kysymyksensä on myös, että historia ei välttämättä käänny, vaikka siltä näyttäisikin. Siitä on tuoreena muistissa Barack Obaman voitto.

Vuonna 2008 Obaman pitäessä voi­tonpuhettaan kamera poimi yleisöstä pastori Jesse Jacksonin. Hän seisoi yleisössä ja pyyhki kasvojaan, joille kyyneleet valuivat valtoimenaan. ­Ku­vissa oli valtava lataus monille amerikkalaisille. Kun Martin Luther King ammuttiin kuoliaaksi Memphisissä vuonna 1968, Jackson oli paikalla. Seuraavana päivänä Jack­son ilmestyi televisiohaastatteluun pesemättömässä paidassa ja kertoi, että sen rinnuksella näkyvä veri oli Kingin.

Siksi vuonna 2008 Jacksonin kyyneleet tiivistivät sen, mitä Obaman voitto merkitsi monille: se tuntui ratkaisevalta hetkeltä, joka muuttaisi Yhdysvaltoja perustavalla tavalla. Silti, kuten viime kuukausina on nähty, niin ei tainnut käydä.

Mutta ei hätää, filosofia on ottanut tämänkin huomioon. Nietzsche puhui ratkaisevan hetken lisäksi ikuisesta paluusta. Historia on myös ikuinen luuppi, jossa ratkaisevimmatkaan hetket eivät ole koskaan lopullisia. Siksi tiistai 3. marraskuuta on myös vuoden 2008 vaalien uusintaottelu, sillä ehdolla on Obaman aisapari.

Vaikkei uskoisi lopullisiin muutoksiin, ehkä silti kannattaa elää näitä päiviä täysillä ihan vain siltä varalta, että ne ovat tämän aikakauden viimeisiä. Ja voi myös panna mieleen, missä sattuu olemaan vaalipäivänä. Se voi olla päivä, jolloin yhteiskuntien suunta muuttuu vuosikymmeneksi tai pariksi. Sitten voi kertoa lapsenlapsille, missä oli hetkenä, jona historia teki käännöksen.

Kirjoittaja on viestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.