Muut lehdet

Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että hallitus antoi viime viikolla valta­kunnallisen ohjeistuksen ohella koko joukon alueellisia suosituksia korona­viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

”Käytäntö on selkeä parannus sitten viime kevään, jolloin rajoitustoimia kohdistettiin tasaisesti läpi maan, olipa alueella millainen epidemian vaihe tahansa. Oikeastaan vain Uudenmaan sulkeminen oli tuolloin alueellinen toimenpide. Nyt sen sijaan tilannetta ja sen aiheuttamia toimenpiteitä tarkastellaan aiempaa paikallisemmin, mitä voi pitää reiluna. Siellä missä on tarvetta, toimitaan ja siellä missä ei, elo on vapaampaa.”

”Täysin ongelmaton malli ei ole tämäkään. Järjestelmän ydin on jakaa alueet kolmeen kategoriaan sen mukaan, kuinka paljon tartuntoja on todettu. Perustasolla rajoituksia on vähemmän kuin kiihtymisvaiheessa, ja leviämisvaiheessa rajoituksia on eniten. Tarkkaa lukumäärään perustuvaa rajaa eri vaiheille ei kuitenkaan ole asetettu, joten tulkinnanvaraa jää. Kuka kategoriasta viime kädessä päättää, sairaanhoitopiirit, aluehallintoviranomaiset, THL, ministeriö vai hallitus yhdessä?”

”Jos esimerkiksi alueella todetaan viikon aikana 13 tartuntaa 100 000 asukasta kohden, kuuluuko silloin kiihtymis- vai leviämisvaiheeseen? Saako alue päättää sen itse? Tämä voisi synnyttää Suomeen sisäisen kilpailun, koska taso vaikuttaa isosti siihen, miten aktiivista toimintaa milläkin alueella voi harjoittaa.”

”Alueellista valinnanvapautta korostaa hallituksen viime viikolla lausuma loppukaneetti, että suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Kysymyksiä herää siitäkin, millä aikataululla mahdolliset rajoitusten tiukennukset astuvat voimaan ja miten nopeasti tiukemmalta tasolta voidaan jälleen laskeutua väljemmille vesille. Tämä on oleellinen tieto tapahtumien järjestäjille ja harrastusseuroille.”

”Alueellinen rajoitusmalli hakee vielä lopullista muotoaan. Toivottavasti käytäntö ja kokemukset muovaavat sen toimivaksi ja mikä tärkeintä, epidemiaa laannuttavaksi.”

Hämeen Sanomat ruotii hallituksen esitystä oppi­velvollisuus­iän pidentämisestä.

”Hallitusohjelman mukaisesti jokaiselle nuorelle taataan maksuton toisen asteen tutkinto. Perin kauniilta kuulostava ajatus, mutta toteutus askarruttaa. – – Epäilyjä on ollut tarvittavista resursseista ja rahoituksesta, kun rahat eivät riitä oikein edes nykyiseen opetusjärjestelmään.”

”Kustannukset on määrä korvata täysimääräisesti koulutuksen järjestäjille sekä koulumatkojen osalta opiskelijoille. Tästä ei ole luistaminen, tai muuten uudistus kääntyy itseään vastaan.”