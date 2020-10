Kun terveysministeri kuvaa koronavirusta tsunamiksi, on aika varautua pahimpaan

Belgia otti käyttöön tiukennetut koronavirustoimet maanantaina. Ravintolat, kahvilat ja baarit menivät kiinni.

Maanantai­aamuna Belgian pää­kaupunki Bryssel oli surullinen näky. Näytti kuin arki­viikko ei olisi alkanut ollenkaan. Tyhjillä kaduilla kahviloiden terassit oli kerätty kokoon. Kaupunki on vetäytynyt korona­kuoreensa.

Belgia on nyt yksi Euroopan korona­virus­keskuksista. Maanantaina tartuttavuus­luku oli lähes 800 sataa­tuhatta ihmistä kohden. Vain Tšekissä tilanne on pahempi. Tilanne on huono erityisesti Brysselissä ja ranskan­kielisessä Valloniassa.

Viikonloppuna terveysministeri Frank Vandenbroucke kuvasi paikallisen koronavirustilanteen lähentelevän tsunamia. Se on lähes lähtenyt kontrollistamme, ministeri sanoi.

Suhteessa tilanteen vakavuuteen Belgian toimet ovat maltillisempia kuin monessa muussa maassa. Esimerkiksi ulkonaliikkumiskielto alkaa vasta puoliltaöin eikä ranskalaiskaupunkien tapaan iltayhdeksältä. Terveysministerin mukaan belgialaisten elämästä ei haluta tehdä kohtuuttoman vaikeaa. Masennus ja eristäytyminen ovat viruksen tavoin vihollisia, hän sanoi.

Aiemmin esimerkiksi maskirajoituksia jopa höllennettiin: nyt väljillä kaduilla ja puistossa saa kulkea maskitta.

Maanantaina alkoivat kuitenkin toisen aallon tähänastisista järeimmät toimet. Ravintolat, kahvilat ja baarit ovat kiinni, ja etätyö on pakollista, mikäli mahdollista. Sosiaaliset kontaktit on rajattu minimiin: juuri kenenkään tapaamista ei suositella.

Näilläkin keinoilla on hintansa. On arvioitu, että jopa 40 prosenttia Belgian ravintola- ja kahvilaliiketoiminnasta voi ajautua vararikkoon. Viikonloppuna hallituksen ovi kävi tiheään, kun alan etujärjestöt kävivät keskustelemassa suunnitelluista tuista. Väki lomautetuksi ja sitten kitkutellaan, sanoi eräs ravintoloitsija allapäin lauantaina.

Tällä viikolla päätöksiä odotetaan vielä niistä harrastepaikoista, jotka ovat auki. Kontaktilajit yli 12-vuotiailta on jo kielletty. Koulut Belgia haluaa pitää auki niin pitkään kuin mahdollista. Jos rajoituksia aletaan tehdä, alakoulut suljetaan viimeisinä.

Tsunamin ytimessä Brysselissä arki on vielä melko tavallista. Suuri merkitys on esimerkiksi sillä, että ulkona voi olla vapaasti ja että koulut ovat auki. Keväällä suurkaupunki tuntui tukehduttavalta, kun edes puistonpenkille ei saanut pysähtyä.

Pääministeri Alexander De Croo valoi belgialaisiin toiveikkuutta iltauutisissa sunnuntaina. De Croon mukaan toimet voivat parhaimmillaan tuoda merkittävän leikkauksen tartuntalukuihin. Silloin joulun juhliminen voi onnistua, hän lupasi.

Kirjoittaja on HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja.