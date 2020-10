Helsingissä on syksyn aikana ollut muutamia tilanteita, joissa epidemiologinen toiminta ei ole ruuhkautumisen takia pystynyt tavoittamaan altistuneita saman päivän aikana.

Nimimerkki Lukion opettaja (HS Mielipide 16.10.) kirjoitti koronavirustartuntojen jäljityksen hitaudesta. Kiitämme palautteesta.

Koronavirustartunnassa jäljitystyön prosessi päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa etenee seuraavalla tavalla. Jos päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, yksiköstä ollaan välittömästi yhteydessä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologiseen toimintaan.

Sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologinen toiminta selvittää mahdolliset altistuneet lapset ja muut henkilöt yhdessä päiväkodin tai koulun johdon kanssa, ja on yhteydessä perheisiin. Joissain tilanteissa myös päiväkodinjohtaja tai koulun rehtori tai muu henkilöstöön kuuluva ilmoittaa asiasta perheille.

Tämän jälkeen kerromme Wilmassa tai sähköpostilla päiväkodissa tai koulussa olleesta altistuksesta kaikille lasten ja nuorten huoltajille ja henkilökunnalle sekä annamme myös ohjeet siitä, miten toiminta jatkuu. Tässä tiedotteessa ei koskaan yksilöidä, missä ryhmässä tai luokassa altistuminen on ollut. Otamme tarkasti huomioon yksilönsuojan. Yksikön muu toiminta jatkuu normaalisti.

On totta, että syksyn aikana on ollut muutamia tilanteita, joissa epidemiologinen toiminta ei ole ruuhkautumisen takia pystynyt tavoittamaan altistuneita saman päivän aikana. Näissä tilanteissa rehtori tai päiväkodinjohtaja on ollut altistuneisiin yhteydessä yhdessä sovitulla viestillä. Epidemiologisen toiminnan resursseja on syksyn aikana lisätty.

Julkaisemme kerran viikossa keskitetysti kaikki päiväkodit, koulut ja oppilaitokset, joissa on ollut korona-altistumisia, kuitenkin niin, että pienten yksiköiden nimiä ei yksilönsuojan takia kerrota. Listaus löytyy verkosta osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/sote-palvelut/korona-tilanne/

Kaikki asianomaiset kuitenkin saavat aina tiedon yksikössä olleesta altistuksesta.

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on ollut hyvin vähän jatkotartuntoja. Haluamme kiittää osaavaa henkilöstöämme ja ymmärtäväisiä huoltajia sekä huolellisia lapsia ja nuoria tästä onnistuneesta toiminnasta.

Liisa Pohjolainen

toimialajohtaja, kasvatus ja koulutus

Juha Jolkkonen

toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimi

Helsingin kaupunki

