Biojätteen lajittelussa on yhä paljon parannettavaa kiinteistöissä, joissa keräys jo on

Jätelain uudistuksen myötä biojätteen erilliskeräys tullee laajenemaan merkittävästi.

Pirjo Piensalmi ihmetteli (HS Mielipide 19.10.), miksi biojätteen lajitteluun kehotetaan, vaikka lajitteluastioita ei ole järjestetty pientaloasukkaille.

Suomalaisista yli puolet asuu kiinteistöissä, joissa on jo järjestetty biojätteen keräys. Näissäkin kiinteistöissä on edelleen noin kolmasosa sekajätteestä biojätettä. Suurimmat mahdollisuudet tehostaa biojätteen lajittelua onkin kiinteistöillä, joilla biojäteastia on jo kotipihassa.

Omakotiasujalle ja mökkiläiselle kotikompostointi on mielekäs vaihtoehto biojätteen lajittelemiseksi. Kompostoinnin aloittaminen ei ole, toisin kuin Piensalmi epäili, hankalaa minkään ikäisille. Oman alueen jätelaitoksesta saa alkuun neuvoja.

Suomessa on muutamia biojätteen aluekeräyspisteitä. Ikävä kyllä yhteiskäytössä oleva keräyspiste on altis ympäristön roskaantumiselle. Lisäksi etenkin biojätteiden kohdalla jätteet houkuttelisivat haittaeläimiä.

Kokemukset osoittavat, että mitä kauempana asukkaan keittiöstä vastaanottopiste on, sitä laiskemmin sitä käytetään.

Tulevaisuudessa yhä useammille taloyhtiöissä ja suurimpien kaupunkien omakotitaloissa asuville on tarjolla biojätteen keräystä kotiportilta tai kotikorttelista. Lähinaapureiden biokimppa on jatkuvasti yleistyvä palvelu, ja biojätteen korttelikeräystä kokeillaan jo kahdeksalla paikkakunnalla. Toki edelleen pientaloasuja voi hankkia pihalleen kotikompostorin.

Pientaloasukas voi jo nyt useissa kunnissa saada biojätekeräyksen pihalleen, jos kiinteistö on keräysreitin varrella. Lisäksi pientalojen biojätteen keräykseen on monin paikoin käytössä esimerkiksi monilokeroastioita, jotka helpottavat asukkaiden lajittelua. Erilaisilla keräystavoilla voidaan vähentää kuljetuksista aiheutuvaa ympäristökuormitusta, kun lokeroastia voidaan tyhjentää monilokerojäteautoon.

Ruokahävikin vähentämiseen ja biojätteen lajittelun lisäämiseen tähtäävä Rakasta joka murua -kampanja kertoo lisää biojätetietoa. Neuvoja voi hakea marraskuussa avautuvilta sivuilta www.biojäte.info

Sirje Stén

neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö

Kaisa Halme

viestinnän asiantuntija, Suomen kiertovoima ry

