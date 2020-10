Uhkaava konkurssien ruuhka on otettava vastaan hallitusti

Hallitus onnistui torjumaan tehokkaasti konkurssitulvan koronaviruskriisin ensimmäisessä aallossa. Keinona käytettiin lain muuttamista väliaikaisesti siten, että velkojilla ei ole oikeutta hakea konkurssia suoraan velan maksukehotuksen laiminlyönnin perusteella. Vastaavat väliaikaiset toimenpiteet ovat myös kansainvälisessä vertailussa yleinen ensiapukeino.

Pandemian toinen aalto aiheuttaa poliittista painetta jatkaa väliaikaisen lainsäädännön voimassaoloa. Hallitus esittääkin jatkoa tammikuun 2021 loppuun saakka.

Tekohengityksen kaltainen keino konkurssien torjumiseksi on välttämätön, mutta vain akuutissa hätätilassa. Hätätilan kehittyessä kohti pitkäkestoisempaa kriisiä on kehitettävä myös konkurssitulvan hallintakeinoja. Akuutisti välttämätön toimenpide muuttuu ajan myötä keinotekoiseksi. Tämä vahvistaa rakenteellista väärinkäyttöriskiä ja väistämättä edessä olevaa konkurssiasioiden ruuhkaa tuomioistuimissa.

Konkurssiruuhkan hallintakeinojen valinta ja valmistelu eivät ole helppoja tehtäviä. Edelleen tavoitteena on välttää elinkelpoisten yritysten konkurssit, joiden ainoa tai ratkaiseva peruste on haitallinen mikrobi. Julkisuudessa esitetyistä synkistä ulostuloista huolimatta on välttämätöntä pitää yllä näköalaa myös kriisin jälkihoitoon.

Pandemian toinen aalto ravistelee maksukyvyttömyysoikeuden kovaa ydintä. Perusperiaatteet ja moraalikäsitykset velkasuhteista ovat kovemmalla koetuksella kuin missään aiemmassa globaalissa kriisissä. Nyt vastapuolena eivät ole talouden toimintamekanismit vaan luonnonlaki, joka fyysisestikin estää taloudellista toimeliaisuutta.

Nykyisin konkurssioikeudessa ei anneta merkitystä maksukyvyn romahtamisen syille. Koronaviruskriisi saattaa olla impulssi, joka pakottaa muuttamaan tätä ajattelutapaa. Ihanteena pidetty järjestelmä, jossa konkurssi voidaan aloittaa laissa säädetyillä olettamilla mistään muista olosuhteista riippumatta, on asetettava kriittiseen tarkasteluun.

Keskustelun kohteeksi olisi aiheellista ottaa maksukyvyttömyyden syiden tutkiminen konkurssihakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tällainen vaihtoehto pidentäisi jossain määrin konkurssihakemusten käsittelyaikoja, mutta huolellisesti tutkittuna, valmisteltuna ja sovellettuna se voisi edistää tavoitetta välttää pelkästään pandemiasta aiheutuvia yrityskuolemia.

Kevyitä ratkaisuja ei ole näköpiirissä. Yrityssaneeraukseen pääsy on pidettävä todellisena mahdollisuutena, mutta täysin avoimet portit avaisivat rakenteellisen riskin opportunismista. Jonkinlaisesta konkurssin ja yrityssaneerauksen välimuodosta olisi kuitenkin tarpeen käydä ratkaisuhakuista keskustelua. Myös Euroopan unionin maksukyvyttömyysoikeus saattaa aiheuttaa paineita tähän suuntaan.

Konkurssilain väliaikaisen muutoksen jatkaminen on vielä akuuttia ensiapua ja sellaisena hyväksyttävää. Kysymys on kuitenkin myös velkojien perus- ja ihmisoikeuksiin perustuvista odotuksista sekä julkisvelkojien resursseista täyttää lakisääteiset tehtävänsä. Näitä ongelmia ei voida hyväksyttävästi sivuuttaa hätätilan kehittyessä pidempään kestäväksi kriisiksi. Hallituksen uudesta esityksestä ilmeneekin, että nyt on aika ryhtyä keskustelemaan kestävämmistä ratkaisuista.

Tuomas Hupli

prosessioikeuden

apulaisprofessori Turun yliopisto

