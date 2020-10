Ilta-Sanomat muistuttaa, että voimassa olevan hoito­takuun mukaan suomalaisten pitäisi päästä kiireettömään hoitoon puolen vuoden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

”Hoitotakuu ja sen hyvät tavoitteet jäävät kuitenkin liian usein täyttymättä, sillä tuhannet kansalaiset eri puolilla maata potevat vaivojaan laittoman pitkäaikaisissa hoitojonoissa.”

”Ilta-Sanomien maanlaajuinen sel­vitys (19.10.) Suomen kaikkien sairaanhoitopiirien hoitojonoista on ka­rua kertomaa. Yksikään maan 21 sai­raanhoitopiiristä ei kyennyt osoittamaan täyttävänsä terveydenhoitolain sanelemaa hoitotakuun lupausta.”

”Yli puoli vuotta jonottaneiden osuus kaikista jonottajista on keskimäärin kymmenen prosenttia kaikista hoitoon pääsyä odottavista. Tilannetta voi toki katsoa myös lohdullisella kulmalla: kautta maan keskimäärin yhdeksän kymmenestä jonottajasta pääsee hoitoon hoitotakuun lupaaman jonotusajan kuluessa. Mutta silti jokainen yli puolen vuoden jonotus tarkoittaa, että laki takaa paremman terveydenhoidon kuin kansa saa.”

”Hoitotakuusta lipsuminen on paitsi laitonta myös vakava uhka kansanterveydelle.”

”Kuukausikaupalla hoitoon pääsyä jonottaessa voi vähäisenä alkanut vaiva muuttua vakavaksi terveysuhaksi ja liian kauan kiireettömänä viivytelty tapaus voi äityä kiireelli­seksi.”

”Jonotusaikojen pitkittymisestä – ja hoitotakuun rikkomisesta – koituu terveyshaittojen lisäksi merkittävää ja lisäksi täysin tarpeetonta kansan- ja julkistaloudellista rasitetta. Kun vaivat jonottaessa pahenevat, uhkaavat hoitotarpeetkin muuttua järeämmiksi ja kalliimmiksi kuin aiemmin olisi tarvittu.”

Kainuun Sanomat kirjoittaa, että korona­virus­kriisi on kasvattanut suun terveyden­huollon hoito­velkaa Suomessa jo noin 1,3 miljoonan käynnin verran.

”Jonoja on nyt ryhdytty purkamaan muun muassa lisätyönä, ostopalveluilla ja palveluseteleillä. Koko Suomessa on edessä iso urakka, ja jonojen purku voi viedä parikin vuotta. Tilannetta on kuvattu suun terveydenhuollon vuosikymmenien pahimmaksi kriisiksi, joka pahim­millaan kasvattaa terveyseroja väestössä.”

”Viivästyneet hoidot tarkoittavat usein myös entistä monimutkaisempia hoitoja. Kun suun sairaudet pahentuvat pitkän odotusajan takia, se tarkoittaa suurempia ja kalliimpia toimenpiteitä.”

”Hyvällä suun terveydellä on suuri merkitys ihmisen kokonaisterveydelle, ja sen ylläpitäminen on tärkeää. Erityisen tärkeää hammashoitoon pääsy ilman pitkiä viiveitä on riskiryhmäläisille.”