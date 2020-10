Käsillä tehdessämme huollamme pandemian aikana kovilla olleita aivojamme.

Tietoa korona­virus­pandemiasta vyöryy joka tuutista lakkaamatta. Jo keväällä oli merkkejä siitä, että ihmiset käsittelevät tätä kummallista aikaa käsillä tehden. Taikinoita vaivattiin, terasseja nikkaroitiin. Käsi ylös kaikki ne, jotka poikkeus­aika on saanut värkkäämään jotain sellaista mitä ei pitkään aikaan tai ikinä!

Monet, joilla neulontapuikot ovat pysyneet vuosia tai jopa vuosikymmeniä visusti kaapin perimmäisessä nurkassa, ovat tänä vuonna viimeistään syksyn tullen kaivaneet kutimet esiin. Youtube-videoista on toistettu unohtuneita ohjeita ja nyt puikoilla heiluu pipoja, lapasia ja villasukkia.

Sosiaalisen median tuunausryhmissä on esitelty lukuisia koronaprojekteja: on väkerretty pöpökoruja, nikkaroitu leuanveto­telinettä, rakennettu pakettiautoon saunaa, kasattu hyönteishotelleja ja aloitettu keit­tiöiden koronaremontteja. Toki on ommeltu myös kankaisia kasvomaskeja.

Käsillä tehdessämme huollamme aivojamme. Ja aivot taas ovat olleet kovilla pandemian aikana. Tietotyöläiset ovat joukoin siirtyneet tekemään digitaalista työtä kumarassa läppäreidensä ääreen kotikonttoreille. Kaikki hommat eivät todellakaan etänä hoidu, ja tällöin liikkuminen ihmisten ilmoilla voi stressata. Ja sitten on iso joukko, joilta työt loppuivat ja päässä pyörivät täytettävät oudot lomakkeet, työhakemukset ja huoli toimeentulosta.

Aivotutkija Minna Huotilainen muistuttaa, että osa ihmisen älykkyydestä sijaitsee käsissä ja että kehon teoilla on yhteys mieleen. Käsillä tehdessämme käsittelemme asioita, ratkomme ongelmia, ilmaisemme itseämme, opimme uutta ja rentoudumme. Monia käsillä tekeminen auttaa keskittämään ajatuksia juuri siihen, mitä on tekemässä. Käsillä aikaansaatu tuottaa myös tyydytystä, on se sitten korvapuusti, maalattu huonekalu tai uuden kappaleen soittaminen kitaralla.

Suomen käsityön museo kerää pandemian aikaisia käsityökokemuksia. Museo haluaa taltioida sekä tarinoita että kuvallisia käsityömuistoja tästä erityisajasta tuleville polville. Ajatuksena on, että kerättyä materiaalia voidaan myöhemmin tutkia ja panna myös esille näyttelyihin.

Loppukesästä pyyhin pölyt pitkään lähes käyttämättä olleesta ompelukoneesta ja vein sen huoltoon. Ostin neuloja ja lankoja, kangaspalan olin hankkinut jo aiemmin kirpputorilta.

Tarkoitus on tehdä jotain sellaista, mitä en ole ikinä kokeillut. Ompelen uudet penkinpäälliset rättisitikkaan.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.