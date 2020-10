Kaupunkinopeuksissa nastat eivät rouhi asfalttia kovin tehokkaasti, mutta kaikki renkaat hierovat hiekoitushiekan pölyksi.

Helsinki on käynnistänyt selvityksen, jossa kartoitetaan mahdollisuutta rajoittaa nastarenkaiden käyttöä.­

Olen ollut parikymmentä vuotta töissä Venäjällä, Pietarissa ja sen ympäristössä. Venäjällä autoihin, joissa on nastarenkaat, tulee takalasiin kiinnittää merkki nastoista. Näin takana tulija ymmärtää, että auto pysähtyy nopeammin kuin kesärenkailla ja myös nastattomilla talvirenkailla ajava.

2000-luvun alussa valtaosassa autoja Pietarissa ei ollut nastarenkaita. Nyt tilanne on varmaan suunnilleen sama kuin Suomessa. Kesärenkaat kiillottivat risteykset niin liukkaiksi, että nastojenkaan kanssa auto ei tahtonut pysähtyä. Varsinkin bussipysäkit olivat todellisia luistinratoja. Keväisin ja syksyisin käytin nastattomia talvirenkaita, mutta talvella nastarenkaita.

Autolehtien testeissä on tullut selvästi näkyviin, että nastaton talvirengas toimii silloin, kun alla on karkea jää. Nastattomat talvirenkaat siis toimivat, jos riittävän suuressa osassa autoja on nastarenkaat.

Jos nastat eivät karhentaisi jäätä, tarvittaisiin paljon nykyistä enemmän hiekoitusta. Kaupunkinopeuksissa nastat eivät rouhi asfalttia kovin tehokkaasti, mutta kaikki renkaat hierovat hiekoitushiekan pölyksi.

Nastattomiin renkaisiin siirtyminen siis todennäköisesti lisäisi katupölyä jo talvella ja varsinkin keväällä.

Nastojen kieltäminen merkitsisi kahta uudistusta: ihmisten pitäisi omaksua uusi talviajotyyli – pitemmät välit ja niin edelleen – ja hiekoitusta pitäisi lisätä merkittävästi – suolan käyttöhän on huono asia. En usko kumpaankaan.

Kun nyt koronaviruspandemian takia olen ollut puolisen vuotta Suomessa, olen hämmästellyt suomalaisten ajotaidon ja ennen kaikkea ajokulttuurin tasoa: takapuskurissa roikkuvat erityisesti niin sanotut ammattikuljettajat, kapealla kadulla pysäköityihin autoihin jätetään lähes metrin turvaväli, jolloin ei pystytä kohtaamaan vastaantulijaa. Poliisi on kiinnittänyt huomiota taksinkuljettajien ajotaidon heikkenemiseen.

Kun Helsingin kaupunki ei aikaisempina lumitalvina ole pystynyt auraamaan katuja kohtuullisella viiveellä, tuskin se pystyy auraamaan ja hiekoittamaan yhtään nopeammin. Hiekoitushiekka loppuu lavalta paljon nopeammin kuin aura-autonkuljettajan tauko tulee vastaan.

Nastojen merkitys tulee näkyviin siinäkin, että tietyille raskaan kaluston ryhmille on määrätty pakolliset nastarenkaat, turvallisuussyistä.

Asfaltin voi uusia, ihmishenkeä ei. Siksi ajan talvisin nastarenkailla sekä Helsingissä että Pietarissa.

Pasi Hujanen

Helsinki/Pietari

