Liittymästä tuleva ajoneuvo on väistämisvelvollinen

Jarkko Alli (HS Mielipide 14.10.) oli tuohtunut siitä, ettei häntä päästetty liittymästä ajoneuvon eteen. Lain mukaan liittymästä tuleva ajoneuvo on väistämisvelvollinen. Suoraan ajavan kannalta eteen ajaminen on ongelmallista. Nopeuksia on vaikea arvioida, joten teko voi häiritä liikennevirran tasaisuutta tai pakottaa riskiä lisäävään kaistan vaihtamiseen.

Kiihdyttävä auto heittää vesisumua, rapaa, kiviä tai jopa nastoja tuulilasiin työntyessään usein ylinopeudella takaa tulevan ajoneuvon eteen. Autoilijan kannattaa opetella liittyminen ajoväylään epäitsekkäästi niin, että sovittaa nopeutensa liikennevirran mukaiseksi voidakseen asettua sopivan matkan päähän takaa tulevan taakse. Se on huomaavaista, helppoa ja vieläpä laillista, kun sen opettelee.

Ehkäpä nopeuskameroita kannattaa metsätaipaleiden sijaan asentaa myös kiihdytyskaistojen päähän.

Timo Tervo

professori emeritus, Helsinki

