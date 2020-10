Media julkaisee säännöllisesti tietoa koronavirustartuntojen ehkäisyyn vaadituista toimista. Mutta miksi käsien pesun edistämistä ei esitetä, vaikka sen tärkeys on tiedossa?

Selitys on kai se, että käsiä ei voi pestä julkisissa tiloissa muualla kuin vessoissa. Niitä on liian vähän siihen, että jokainen ravintolaan, ruokalaan ja opetus- tai muuhun julkiseen tilaan menijä kulkisi vessan kautta. Lisäksi vessat sijaitsevat usein muualla kuin sisääntulon vieressä. Uusi koronavirus on rna-virus kuten polioviruskin, joka saatiin Intiankin kokoisesta maasta hävitettyä sillä, että jokaisen sisääntulo-oven vieressä on käsienpesuallas ja saippuaa.

Saksassa huomasin, että yliopistoissa ja kouluissa oli rivi käsienpesualtaita sisääntulijoita varten. Milloin pesualtaita tulee Suomeen?

Mirja Salkinoja-Salonen

mikrobiologian professori emerita, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.