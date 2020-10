Halutaanko Helsingissä rakentaa kaupunkia, jossa mainokset hallitsevat myös yksityistä tilaa?

Kauppakeskuksen valomainos välähtelee ja loimottaa. Saamme lukea täällä Herttoniemessä erilaisia videoviestejä neljä metriä leveältä ja 8,8 metriä korkealta mainosnäytöltä joka päivä. Sanoma toistuu tuhansia kertoja päivässä. Mainos paistaa suoraan satojen ihmisten koteihin. Lähimmät asunnot ovat runsaan sadan metrin päässä. Liikkuvaa mainosta on vaikea olla katsomatta, vaikka haluaisi. Joka aamu kello seitsemän se pärähtää käyntiin ja vasta iltakymmeneltä se sammuu.

Lukuisat herttoniemeläiset ovat antaneet kauppakeskukselle palautetta valomainoksesta ja olleet yhteydessä kaupunkiin. Kauppakeskus Hertsin valomainoksella on kyllä lupa. Lupaehtoihin on kuitenkin kirjattu, että valomainoksesta ei saa koitua haittaa asumiselle, esimerkiksi häikäisyä. Rakennusvalvonnan ohjeiden mukaan liikkuvat mainokset tulee asuinalueilla sijoittaa katutasoon. Hertsi ei ole tehnyt näin, vaan valomainos on korkealla kauppakeskuksen seinässä näkyäkseen mahdollisimman pitkälle.

Lähitaloissa tilanne on kestämätön. Tämä siitä huolimatta, että valitusten vuoksi Hertsi on hiukan himmentänyt mainostaan kello 20 alkaen. Mainos paistaa verhojenkin läpi asuntoihin. Se on kuin jättimäinen televisio, jota ei saa pois päältä. Se syöttää meille kaupallisia viestejä, joita emme ole pyytäneet. Moni etätöitä tekevä, opiskelija ja vanhus joutuu viettämään mainoshyrrän äärellä koko päivän. Häiritsevintä valosaaste on hämärän ja pimeän aikaan.

Kyse on meitä herttoniemeläisiä isommasta asiasta. Mitä merkitystä on rakennusvalvonnan lupaehdoilla ja ohjeilla, jos valomainosten pystyttäjät saavat itse päättää, noudattavatko ne niitä vai eivät? Halutaanko Helsingissä rakentaa kaupunkia, jossa mainokset hallitsevat myös yksityistä tilaa? Meistä tämä on asumisen tason laskua.

Hertsin mainostaulu täytyy poistaa, jotta kauppakeskuksen lähellä asuvat saavat kotirauhansa takaisin.

Terhi Raitala

Maija Hurme

Helsinki

