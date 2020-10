Siirtohinnoittelun määräytymisen yleisperiaatteista ja laskentamallista voi säätää lailla, kunhan Energiavirastolla säilyy toimivalta määrittää yksityiskohdat.

Sähkömarkkinalaissa vaaditaan sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta, mutta ei säädetä kohtuullisuuden sisällöstä. Siirtohinnoittelu perustuu Energiaviraston päättämään valvontamalliin, jolla määrätään verkkoyhtiöille sallittu tuotto. Verkonarvon ja tuottoprosentin määritystavat vaikuttavat siirtohintojen tasoon, joka on viime vuosina merkittävästi noussut.

Nykyinen valvontamalli on herättänyt kritiikkiä. Malli on voimassa vuoteen 2023 asti, ellei lakia muuteta.

Hallituksella on valmistelussa siirtohintoja koskeva lakiesitys, jossa lakiluonnoksen perusteella ei aiota puuttua siirtohintojen laskentamallin sisältöön. On väitetty, ettei eduskunta voisi lailla puuttua malliin, koska EU-oikeus estäisi sen.

On totta, että siirtohintojen sääntelyyn kohdistuu reunaehtoja EU:n sähkömarkkinaoikeudesta. Reunaehtoja on kuitenkin tulkittu Suomessa ankarammin kuin olisi välttämätöntä.

Sähkömarkkinadirektiivi edellyttää kansallisen sääntelyviranomaisen eli Energiaviraston riippumattomuutta. Lakiesityksen mukaan vaatimus tarkoittaisi, ettei lailla voisi säätää kohtuullisuuden sisällöstä. Tämä on tarpeettoman tiukka tulkinta. Direktiivi vaatii käytännössä, että toimivalta määrittää siirtohinnoittelun yksityiskohtainen laskentamalli säilyy Energiavirastolla.

Esimerkiksi Itävallassa on voimassa laki, jossa kuvataan siirtohintojen valvontamallin sisältö yleisellä tasolla. Viranomaisen toimivaltaa on siis kavennettu lainsäädännöllä, mutta viranomaisella säilyy silti toimivalta päättää yksityiskohdista. Komissio on tuonut selvityksessään esille Itävallan lain eikä ole katsonut sitä direktiivin vastaiseksi. Ei ole perusteita, miksi Suomi tulkitsisi direktiiviä komissiota tiukemmin. Myöskään EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei ole katsottu, ettei jäsenmaa voisi säätää yleisistä kohtuullisuuden periaatteista siirtohintojen valvomiseksi.

Lain kehittämistä kuluttajille kohtuullisempaan suuntaan puoltavat EU-oikeudessa tapahtuneet muutokset. Erityisesti siirtohintojen kustannusvastaavuus, kustannustehokkuus ja kuluttajien suojelu vaatimuksina ovat uudessa sähkömarkkinasääntelyssä aiempaa korostuneemmassa asemassa.

Lainsäädännöllä olisi siis EU-oikeuden estämättä mahdollista ottaa kantaa siihen, mitä on pidettävä kohtuullisena. Lailla voi edellyttää hinnoittelun kustannusvastaavuutta ja säätää myös siitä, määritetäänkö kustannusvastaavuus laskennallisten vai toteutuneiden kustannuksien perusteella. Lisäksi lailla voi edellyttää, että sallittu tuottoprosentti vastaa monopolitoiminnan vähäistä riskiä ja heijastaa rahoituksen todellisia kuluja.

Siirtohinnoittelun määräytymisen yleisperiaatteista ja laskentamallista voi säätää lailla, kunhan Energiavirastolla säilyy toimivalta määrittää yksityiskohdat.

Uusi laki velvoittaisi Energiavirastoa muuttamaan valvontamallin kohtuullisemmaksi.

Kaisa Huhta

eurooppaoikeuden yliopistonlehtori, oikeustieteen tohtori, Joensuu

Heikki Vestman

kansanedustaja (kok), energiajuristi, Sipoo

