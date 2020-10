Biojätteen lajittelu on tärkeää, jotta saamme arvokkaat ravinteet, kuten typen ja fosforin, kiertoon.

Pirjo Piensalmi nosti esille (HS Mielipide 19.10.) tärkeän asian eli biojätteen lajittelumahdollisuuden erilaisissa kiinteistöissä. Hän totesi aivan oikein, että keräysmahdollisuus on järjestetty hyvin kerrostaloissa. Niissä biojätteen lajittelu helpottuu entisestään pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella ensi vuonna, kun biojäteastia löytyy jokaisesta kiinteistöstä, jossa on vähintään viisi huoneistoa. Uudistuksen jälkeen biojätteen keräyksen piirissä on lähes miljoona asukasta. Uuden jätelakiehdotuksen myötä biojätekeräys on todennäköisesti laajenemassa edelleen pienempiin kiinteistöihin lähivuosina.

Pyrimme jo nyt helpottamaan myös pientalojen asukkaiden biojätteen lajittelua. Kokeilemme parhaillaan pientaloissa uutta keräyspalvelua, jossa monilokeroiseen jäteastiaan kerätään biojätettä, muovipakkauksia, pienmetallia ja sekajätettä. Kokeilun piirissä on nyt tuhatkunta asuntoa, ja se on laajenemassa ensi keväänä. Kokeilun tulosten perusteella päätämme, käynnistämmekö palvelun laajemmin.

Monet asukkaat laittavat biojätteen edelleen sekajätteeseen, vaikka omassa pihassa olisi biojäteastia. Pääkaupunkiseudulla keskimäärin vain kolmannes biojätteestä päätyy sille kuuluvaan keräysastiaan. Siksi kannustamme asukkaita aloittamaan biojätteen lajittelun pienin askelin. Apua jätteiden lajitteluun voi hakea jäteoppaastamme hsy.fi/jateopas sekä verkkosivuiltamme hsy.fi/kiitoskunlajittelet.

Biojätteen kierrätys edistää ilmastotavoitteita, sillä biojätteestä tehdään myös uusiutuvaa energiaa. Lisäksi biojätteestä tehtävä multa toimii hiilinieluna.

Sari Kemppainen

ryhmäpäällikkö, HSY

