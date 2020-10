Suoraan laskuttajalle tapahtuvan maksatuksen laajentaminen vaatii myös lainsäädännön kehittämistä.

Sosiaalityöntekijä Susanna Malmivaara kysyi (HS Mielipide 18.10.), voisiko Kansaneläkelaitos eli Kela maksaa vaikeimmassa asemassa olevien toimeentulotukiasiakkaiden laskuja. Hän ehdotti, että Kela ottaisi käyttöön pankkitiliä vastaavan palvelun, josta vuokran ja laskut voisi maksaa suoraan laskuttajalle. Vastaava välitystilikäytäntö on käytössä kuntien sosiaalitoimistoissa.

Kuten Malmivaarakin totesi, perustoimeentulotuen asiointi hoituu useimpien kohdalla ongelmitta. Osalle perustoimeentulotuen saajista omatoiminen suoriutuminen laskujen maksamisesta on kuitenkin lähes mahdotonta. Kela maksaakin kuukausittain noin 25 300 asiakkaan laskut suoraan laskuttajille.

Lisäksi Kela on maksanut tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä noin 53 100:n perustoimeentulotukea saavan kotitalouden asumiskustannuksia suoraan vuokranantajalle. Tämä on 20 prosenttia kaikista perustoimeentulotuen saajakotitalouksista. Yleisen asumistuen maksuista suoraan vuokranantajalle maksettiin noin 24 prosenttia. Suoraan vuokranantajalle maksettiin noin 122 500 ruokakunnan asumistukia.

Olemme Kelassa samaa mieltä siitä, että asiakkaita, joilla on vaikeuksia laskujen maksamisessa, pitäisi palvella nykyistä kattavammin ja suoraan laskuttajalle tapahtuvan laskujen maksamisen lisäämistä on hyvä arvioida. Kelassa on tunnistettu tilanteita, joissa laskujen maksaminen suoraan laskuttajalle olisi asiakkaan etu.

Koska kyse on usein Kelan ja kuntien yhteisistä asiakkaista, Kela on kiinnostunut kehittämään kuntien kanssa yhteisiä toimintatapoja tällaisten tilanteiden tunnistamiseksi ja asioinnin sujuvoittamiseksi. Yhteisten asiakkaiden asioiden hoitaminen joustavasti ja johdonmukaisesti edellyttää, että asiakastiedot liikkuvat Kelan ja kuntien välillä nykyistä ajantasaisemmin. Laskujen maksaminen on osa tätä kokonaisuutta.

Kelan näkökulmasta kyse ei ole pelkästään toimeentulotuen toimeenpanon kehittämisestä. Suoraan laskuttajalle tapahtuvan maksatuksen laajentaminen vaatii myös lainsäädännön kehittämistä. Toimeentulotuki ja yleinen asumistuki pitäisi saada menettelyiltään lähemmäs toisiaan. Nyt näissä tuissa on eri säännöt tuen maksamisesta suoraan vuokranantajalle, vaikka kyse olisi saman asiakkaan vuokranmaksusta.

Kelan näkemyksen mukaan välitystilit kuuluvat kunnan sosiaalitoimen ja sosiaalityön välineisiin, joille lienee jatkossakin tarvetta, vaikka Kela maksaisikin aiempaa useammat laskut suoraan laskuttajalle.

Malmivaara kirjoitti myös, ettei monilla asiakkailla ole verkkopankkitunnuksia, minkä vuoksi heidän on lähes mahdoton saada toimeentulotuen liitteeksi vaadittavia tiliotteita. Jos asiakkaalla ei ole käytössään verkkopankkitunnuksia, pankki lähettää hänelle tiliotteen postitse. Tiliotteiden saamisen helpottamiseksi Kela rakentaa parhaillaan kokeilua, jossa Kela voisi asiakkaan suostumuksella saada tiliotteet suoraan pankista.

Pasi Pajula

toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö

Marja-Leena Valkonen

etuuspäällikkö

Kansaneläkelaitos

