Pääkirjoitus ”Työ irtoaa paikasta, ihminen työstä” (HS 18.10.) kirvoitti jatkamaan ajatusta työn ja ihmisen luottosuhteista.

Tekstissä päädyttiin toteamukseen: ”Jos ennen työntekijää oli pidettävä valvonnalla työssä kiinni, etäaikana hänet pitäisi osata irrottaa työstä.” Nykyajan työtä kuormittavat kovin helposti erilaiset piilokontrollia edustavat järjestelmät ja seurannat. Mitä ihminen tarvitsee, jotta voi irrottautua näistä kontrollimekanismeista tekemään tuottavasti ja luovasti työtään? Miten ihmisestä saadaan mahdollisimman paljon irti?

Ammattimaiseen työntekoon liittyy se, että ammattilainen luottaa omaan tekemiseensä. Hänellä on osaaminen ja taito tehdä sitä, mitä häneltä odotetaan. Tähän yksi avain on työnjaossa ja johtamisessa: onko löydetty ”oikeat henkilöt oikeisiin töihin”? Toinen avain on siinä, kuinka hyvin työyhteisössä voidaan yhdessä oppia uutta ja sitä kautta haastaa jokaista työyhteisön jäsentä. Tämä vaatii oppimisen johtamista.

Toinen näkökulma on luottamus työntekijän tekemiseen. Työyhteisön yhteinen luottamuspääoma muodostuu kulttuurisesti yhteiseksi vain, jos tätä tietoisesti rakennetaan. Se ei synny itsestään. Mihin enää tarvitaan esimerkiksi moninkertaista työajanseurantaa, jos lähtökohta on töiden tekeminen eikä sen seuraaminen, tehdäänkö töitä?

Kolmantena elementtinä irrottautumisessa on luottamus siihen, että työllä on merkitystä. Merkityksellisyys syntyy siitä, että työntekijä kokee oman työnsä merkityksellisyyden työn sisällön kautta eikä pelkästään kerran kuukaudessa lompakon kautta.

Merkityksellisyys syntyy yhdessä asiakkaiden (tai muun verkoston), kollegoiden ja johdon välisessä vuoropuhelussa, jossa kaikilla on oma näkökulma asiaan. Tämä vuoropuhelu vaatii valta- ja vastuurajojen uudelleenmäärittelyä niin, että yhdessä rakentaminen ja uuden luominen mahdollistuvat.

Määrittävällä rajoittamisella ei modernissa työssä ole sijaa. Ammattilainen haluaa vapautta ja vastuuta eli luottamusta, jolloin hän voi aidosti olla luottamuksen arvoinen.

Ari Hyyryläinen

koulutusjohtamisen lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

