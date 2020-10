Muut lehdet

Karjalainen osallistuu keskusteluun, joka alkoi maasto­pyöräilijän kuoltua Lapissa metsästäjän luotiin.

”Metsästyskausi on juuri nyt kiivaimmillaan, kun käynnissä ovat jänis-, lintu- ja hirvijahdit. Omatoiminen liikkuminen metsissä on myös voimakkaassa kasvussa, esimerkiksi patikointi ja maastopyöräily.”

”Jokainen on vastuussa toinen toistensa turvallisuudesta. Turvallisuudesta huolehtiminen on myös asennekysymys. Syytä on pohtia esi­merkiksi huomioliivien käytön pakollista lisäämistä niin metsästäjille kuin kaikille muillekin metsissä kulkeville. Huomioliivi auttaa havaitsemaan etenkin hämäränhyssyn aikoina.”

”Toisin kuin Etelä-Suomessa, pohjoisessa laki sallii paikallisille asukkaille metsästyksen valtion mailla ja kansallispuistoissa. Metsästyksen ikiaikaisen nautintaoikeuden poistaminen ei ole tarpeen. Repivä keskustelu ei vähennä riskejä eikä paranna turvallisuutta.”

Savon Sanomat kirjoittaa, että ampumaan valmistautuvan metsästäjän on aina varmistuttava, että kohde on sallittu eikä taustalla ole ihmisiä.

”Vaatimus korostuu, kun ammutaan kiväärillä, jonka luoti voi kantaa useita kilometrejä.”

”Metsästysporukoissa vahingonlaukauksia on aika ajoin sattunut, mutta sivullisen joutuminen uhriksi on hyvin epätodennäköistä. Suomen metsissä voi yhä vaeltaa turvallisin mielin.”

”Riskit kuitenkin kasvavat, kun luontoharrastusten suosio lisääntyy. Kuopiossa aseita myyvät liikkeet kertovat, että metsästysaseet tekevät kauppansa buumiksi asti. Samaan aikaan koronarajoitukset vetävät kaikenlaisia reippailijoita luontoon.”

”Maastopyöräilijöiden kesken viikonlopun tragedia on herättänyt pohdinnan paikantamisen tarpeesta. Ajantasaisen karttasovelluksen kuten Metsähallituksen retkikartta -palvelun avulla metsästäjät ja muut luonnossa liikkujat saisivat tiedon toistensa sijainnista (Yle 20.10.).”

”Ajatus on kehittämisen arvoinen, kunhan tiedostetaan, ettei sovelluksella voida korvata normaalia varovaisuutta. Lopullinen vastuu on aina metsästäjällä ennen laukaisupää­töstä.”

Maaseudun Tulevaisuus vakuuttelee, että metsissä on turvallista.

”Metsästyksessä ja aseiden käsittelyssä turvallisuuden on mentävä kaiken edelle. Vahinkojen harvinaisuus kertoo, että näin on myös käytännössä. Metsissä on tilaa.”

”Toisten liikkujien havaitsemista kannattaa helpottaa maastosta erottuvalla pukeutumisella. Eri ympäristöistä metsä on yhä turvallisin paikka suomalaisille.”