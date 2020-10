Etätyöpisteen ergonomia on huono kohde nuukailulle ja kompromisseille.

Joulukuussa 1994 kiirehdin viimeisenä elo­kuva­saliin katsomaan hiljattain ensi-iltansa saanutta Quentin Tarantinon Pulp Fictionia. Paikka oli hyvä, keskellä salia ja riviä. Istuimessa ei tosin ollut lainkaan selkä­nojaa. Pikaisen harkinnan jälkeen jäin katsomaan elo­kuvan. Eihän se kestäisi kuin reilut kaksi ja puoli tuntia.

Katselu sujui yllättävän hyvin. Voittaja­olo – selkärankani täytyi olla adamantiumia. En kuuluisi siihen runsas­lukuiseen joukkoon, joka kärsii toistuvista selkä­vaivoista. Vasta pandemia muutti tilanteen.

Kun työskentelyasento tietokoneella muistuttaa enemmän röhnötystä kuin ryhdikästä istumista, ajautuu ajattelemaan, ettei ergonomialla ole väliä. Siksi siirtyminen etätöihin tuntui yksinkertaiselta.

Muut olivat jo vallanneet kodin varsinaiset pöytätasot, joten minun piti hakea korvaavia työpisteitä. Ratkaisumallit 1 ja 2 olivat sohva ja sänky, joista saa kikkailtua tyynyillä, kirjoilla ja muilla apuvälineillä kelpo työpisteen, mutta vain tunniksi tai pariksi. Vähänkin runsaampi hiiren käyttö sai selän ja hartiat vinkumaan.

Ratkaisumalli 3 oli silityslauta, joka on kodin harvoja säätyviä tasoja. Sen kapeus ja kiikkeryys kuitenkin pakottivat siirtymään ratkaisumalliin 4, joka oli vaatekaapin ulos vedettävä sukkalaatikko. Laatikossa tieto­kone oli suunnilleen oikealla korkeudella, ja tykötarpeillekin löytyi luonteva tila. Lupaavan alun jälkeen selkä kuitenkin kipeytyi.

Oli siis siirryttävä ratkaisumalliin 5 eli hankittava työpöytä, joka oli luonnollisesti saatava halvalla. Helpommin sanottu kuin tehty, simppelit työpöydät olivat monista paikoista loppu. Lopulta käytetty ja vähemmän ruma yksilö löytyi parilla kympillä netin kauppapaikasta.

Pöytä on paljon parempi kuin silityslauta ja jonkin verran parempi kuin sukkalaatikko, mutta se ei silti vedä vertoja toimiston työpisteelle, jossa on säätömahdollisuus. Eroa työpaikan tuolin ja pöydän mitoituksessa kodin vastaaviin on vain muutamia senttejä, mutta niiden vaikutus on valtava.

Ratkaisumalli 6 vaanii jo nurkan takana eli säädettävien pöydän ja tuolin hankinta.

Hyvä työskentelyergonomia on asia, jonka huomaa vasta, kun se puuttuu. Työpiste on huono kohde nuukailulle ja kompromisseille, sillä työnteko on huomattavasti mukavampaa ilman jomotusta.

Pulp Fictionkin vaikutti uudelleen katsottuna paremmalta kuin teatterissa. Mutta alla olikin kotisohva, selkänojallinen sellainen.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.