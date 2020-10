Kaupunki tekstittää tärkeät infolähetykset ja muut vastaavat tiedonannot mahdollisimman nopeasti ja julkaisee keskeisen sisällön myös verkkosivuillaan aina samana päivänä.

Pirkko Johansson kommentoi (HS Mielipide 22.10.) Helsingin kaupungin kriisiviestintää viittomakielen osalta. Suomalainen viittomakieli on Kuurojen liiton mukaan koko maassa noin 3 000 kuuron äidinkieli, ja kaikkiaan sillä on noin 5 500 äidinkielistä käyttäjää. Suomenruotsalaisen viittomakielen kuuroja käyttäjiä on noin sata. Helsingin kaupungin väestörekisteritiedoissa on kirjattuna kaikkiaan 122 viittomakielen äidinkielekseen ilmoittanutta, ja kaupungissa on 471 viittomakielen tulkkauspalveluihin oikeutettua asukasta.

Kaupungin viittomakielisten viestintäpalvelujen osalta huomioimme lain, saavutettavuusvaatimukset sekä kaupungin omat viestinnän ohjeet, joissa todetaan, että viestinnän tulee palvella molemmilla kotimaisilla ja muilla helsinkiläisten käyttämillä kielillä, mahdollisuuksien mukaan myös viittomakielellä.

Viittomakielilaki asettaa kunnille velvollisuuden edistää viittomakielisen mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään. Tämän tarkempaa määritelmää laki ei anna viittomakielelle kunnan viestinnässä. Teemme nyt ja myös jatkossa paljon viittomakielistä viestintää ja edistämme tiedonsaantimahdollisuutta viittomakielisillä uutiskoostevideoilla ja palvelutiedottamisella.

Saavutettavuusvaatimusten osalta Helsinki on päättänyt noudattaa AA-tasoa, joka ei edellytä viittomakielistä tulkkausta suoriin lähetyksiin. Viittomakieliset tulkkaukset ovat AAA-tason vaatimuksia. AA-taso edellyttää, että suorien lähetysten tallenteet tekstitetään 14 vuorokauden kuluessa.

Kaupunki tekstittää tärkeät infolähetykset ja muut vastaavat tiedonannot mahdollisimman nopeasti ja julkaisee keskeisen sisällön myös verkkosivuillaan aina samana päivänä. Samalla ymmärrämme, että kirjoitettu kieli on erityisesti syntymäkuuroille viittomakieltä äidinkielenään käyttäville aina vieras kieli.

Liisa Kivelä

viestintäjohtaja, Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.