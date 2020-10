Maan pakkolunastus on tehty kunnille liian helpoksi

Jos satut omistamaan maata väärässä paikassa, omaisuudensuoja on heikko.

Suomessa on totuttu siihen, että kansalaisten kohdalla toteutuu perustuslain takaama omaisuudensuoja ja ihmisten tasa-arvoinen kohtelu. Tästä on saatu viime aikoina esimerkkejä, kun hallituksen lakihankkeet ovat törmänneet perustuslaillisiin ongelmiin.

Jos kuitenkin satut omistamaan maata väärässä paikassa, omaisuudensuoja on heikko. Nykyinen lunastuslaki ja sen tulkinta oikeusasteissa on ajautunut siihen, että se on jopa perustuslain vastainen. Se suo kunnille mahdollisuuden pakkolunastaa yksityisiä maita ja kiinteistöjä kriteerinä ”yleinen tarve”, mitä ei tarvitse edes yksilöidä. Kunnat käyttävät lakia ansaintakeinona paikkaamaan tiukkaa talouttaan, vaikka se ei ole lain hengen mukaista.

Kunnan ei tarvitse eikä kannata tehdä vapaaehtoisia kauppoja, koska pakkolunastus on tehty helpoksi ja tulee yleensä kunnalle halvemmaksi. Tämä onnistuu, kun kunta päättää kaavoittaa vain omistamiaan maita. Tällä keinolla tyrehdytetään myös kaupat yksityisten tahojen kesken.

Maanomistaja on täysin voimaton asian edessä. Taistelu omasta omaisuudesta on henkisesti ja taloudellisesti kestämätöntä. Oikeusasteet nojaavat lunastuslakiin ja ”yleiseen tarpeeseen” ja hyväksyvät lähes automaattisesti kunnan vaatimuksen.

Lunastuslain uudistus oli Juha Sipilän (kesk) hallituksen yhtenä kärkihankkeena – ei tullut valmista. Nykyisessä hallitusohjelmassa lain uudistus on edelleen mukana. Mitään ei näytä tapahtuvan.

Milloin laki korjataan ja poistetaan perustuslailliset ongelmat, jotta yksityiset ihmiset saavat oikeutta?

Herää kysymys, onko Suomi oikeusvaltio yksityisen kansalaisen kannalta.

Merja Paitula

Espoo

