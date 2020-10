Urheilevien lasten vanhempia ei pidä missään nimessä sulkea urheiluseuratoiminnan ulkopuolelle.

Helsingin Sanomat kertoi (19.10.) yksilövalmentajien kokemasta häirinnästä ja kiusaamisesta. Aihe on vakava, ja sen esille nostaminen on tärkeää.

Urheilijoiden tavoin myös valmentajat tarvitsevat turvallisen toimintaympäristön, jossa on mahdollista keskittyä urheilijoiden auttamiseen. Tämä koskee sekä ammattivalmentajia että oman toimensa ohella valmentavia henkilöitä.

Haasteita aiheuttaa usein urheilevien lasten vanhempien epätietoisuus toiminnan tavoitteista ja seuran toimintaperiaatteista. Tähän epätietoisuuden haasteeseen on havahduttu ainakin jalkapalloseuroissa, mutta tekemistä on edelleen paljon. Säännöllisen viestinnän ja esimerkiksi kauden aikaisten kehityskeskustelujen merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Urheilevien lasten vanhempia ei pidä missään nimessä sulkea urheiluseuratoiminnan ulkopuolelle. Lapsen osaaminen ei kehity ilman taustalla olevaa vanhempaa, joka rohkaisee, kannustaa ja tukee lasta erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä pätee myös urheiluympäristössä.

Usein haasteena on se, että vanhemmat eivät välttämättä tiedä, miten rohkaisemista, kannustamista ja tukemista voi tehdä nimenomaan urheiluympäristössä.

Vanhemmat ja valmentajat voivat tehdä yhteistyötä monella tavalla, mutta toimijoiden rooleja ei pidä sekoittaa. Kun vanhemmat tietävät, mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat tukea lastaan urheilussa, roolien sekoittumisen riski on usein pienempi. Tässä viestinnässä valmentajat tarvitsevat seurajohdon tukea.

Valmentajat onnistuvat parhaiten silloin, kun he voivat luottaa urheilevien lasten vanhempiin ja saavat vanhemmilta tukea. Vanhemmista puolestaan on suurin hyöty silloin, kun he kokevat olevansa tärkeitä ja tietävät, mihin periaatteisiin valmennus perustuu. Tällöin myös urheilevalla lapsella ja nuorella on parhaat onnistumisen edellytykset.

Erkko Meri

puheenjohtaja, Jalkapallon juniorivalmentajat ry

