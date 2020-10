Etelä-Suomessa on pitkän kokemukseni mukaan talvella enintään kahtena päivänä niin paha keli, että nastat pitäisivät paremmin kuin modernit kitkarenkaat.

Pasi Hujanen kirjoitti (HS Mielipide 22.10.) vahvan suosituksen nastarenkaiden puolesta viitaten muun muassa kokemukseensa Pietarin ja Helsingin talvista. Ja kyllä, kesärenkaat kiillottavat kadut kunnon luistinradaksi. Hujanen vain unohti, että Suomessa ei ajeta kesärenkailla lumiseen aikaan.

Omat kokemukseni ovat muutenkin kovin erilaiset: olen asunut vuosia perheeni kanssa Alppimaissa – Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa ja Italiassa. Vaikka talvet vuorilla ovat aivan toista luokkaa kuin Suomessa, näissä maissa ei käytetä nastoja. Osassa maista, esimerkiksi Saksassa, nastat on kokonaan kielletty, osassa, kuten Itävallassa, niillä voi ajaa enintään 80 kilometrin tuntinopeutta, mutta ei niitä siellä juurikaan näe. Pahoissa lumiolosuhteissa ja jyrkillä vuoristoteillä sitten laitetaan ketjut alle. Suomessa ei edes ole sellaisia mäkiä kuin Alpeilla. Haittapuolena noissa maissa on, että osaa tieverkosta suolataan valtavasti, koska iso osa autoilijoista ei käytä edes talvirenkaita. Itselläni oli aina talvisin talvirenkaat, kitkat.

Etelä-Suomessa on pitkän kokemukseni mukaan talvella enintään kahtena päivänä niin paha keli, että nastat pitäisivät paremmin kuin modernit kitkarenkaat. Tällöin lämpötila on nollan vaiheilla ja alla on kuhmuraiseksi painunut jäinen lumi. Kitkarenkaita käyttävä yksityisautoilija voi useimmissa tapauksissa jättää näinä päivinä auton kotiin tai sitten ajaa erityisen varovasti. Ne kelit, kun lunta ja etenkin pakkasta on runsaammin, sopivat itse asiassa jopa paremmin kitkarenkaille kuin nastoille. Paljaasta päällysteestä nyt puhumattakaan.

On hölmöä ja ajattelematonta raapia teiden pinnoitteita viisi kuukautta vuodessa vain näiden enintään kahden päivän takia. Itse olen viimeksi käyttänyt nastoja vuonna 1983. Sen jälkeen koko viisihenkinen autoileva perheemme on pärjännyt kitkarenkailla. Automme ovat suurimmaksi osaksi olleet etu- tai takavetoisia.

Koska raha on kuitenkin se, joka parhaiten ohjaa ihmisten ostokäyttäytymistä, eiköhän alennettu arvonlisävero nastattomille talvirenkaille tai jonkinlainen haittamaksu nastoille säästäisi valtavat määrät rahaa tiepinnoitteiden uusimisessa. Ja keväällä katupölyäkin olisi vähemmän.

Juha Pennanen

Kauniainen

