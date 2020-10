Kansallispuiston myötä Evolle syntyisi eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen suuri metsämanner.

Kanta-Hämeessä sijaitsevan Evon ydin ovat Kotisten aarnialue ja Sudenpesänkangas, 700 hehtaaria aarniometsää. Siellä näkee, millaista eteläsuomalainen metsä oli 200 vuotta sitten ennen isoja hakkuita.

Ympärillä aukeaa 5 000 hehtaarin Evon retkeilyalue, joka voisi tukea Kotisten ja Sudenpesänkankaan ekosysteemejä, mutta hakkuut nakertavat tätä potentiaalia. Hiekkatiet Kotisille ja Sudenpesänkankaalle vievät nykyään hakkuiden läpi. Hakkuut haittaavat retkeilijöitä ja tekevät noiden kahden aarnimetsän lajien populaatioista yhä eristyneempiä saarekkeita.

Kansallispuiston myötä Evolle syntyisi eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen suuri metsämanner. Sen perustaminen olisi suurta strategista viisautta.

Evo on erityinen, koska siellä tuollainen yhtenäinen manner olisi mahdollinen. Puisto ei myöskään uhkaisi perinteikästä Evon metsäopistoa, kuten joku on ehkä pelännyt. Metsänhoitajien koulutus alkoi siellä 1800-luvulla. Mutta opiston opetusmetsät eivät sisälly esitykseen tiedekansallispuistosta. Evon metsiä ja vesiä on tutkittu kauan.

Kansallispuisto toisi lisää rahaa Evon seudulle, mutta se ei ole tärkein peruste puistolle, vaan näivettyvän metsäluonnon auttaminen. Luonnon monimuotoisuutta voi ajatella kerroksittaisena muodostelmana, joka on syntynyt satojen miljoonien vuosien aikana. Herkimpiä kerroksia voi olla vain siellä, missä luonto on ollut koskematta kauan.

Suomen metsistä herkimmät kerrokset on pyyhitty pois: 88 meiltä kadonnutta metsälajia, elämänmuotoja, joiden piirteillä voi elää vain luonnontilaisimmissa taigametsissä. Käynnissä on trendi, ja metsälajeja on katoamassa lisää: mahdollisesti hävinneitä lajeja on 56, uhanalaiseksi luokiteltuja yli 800.

Monimuotoisuuden pois kuoriutumista voi pitää surullisena, mutta se on myös haitaksi ihmiselle. Kun kasvatamme jotain, esimerkiksi metsiä, se on alttiina ulkoisille mullistuksille, kuten tuholaisille. Tutkimusten mukaan monimuotoisuus tuo ekosysteemeille resilienssiä, joustavuutta. Lajien tiuha verkko kestää iskuja paremmin kuin harvempi.

Osin siksi isot metsäyhtiötkin ovat alkaneet puhua monimuotoisuuden suojelun puolesta: me tarvitsemme sitä.

Evon aarniometsistä monimuotoisuutta on kuoriutunut pois poikkeuksellisen vähän. Siitä kertovat Kotisten punahäröt ja Sudenpesänkankaan lännenkarvapehkiäiset, kovakuoriaiset, joita elää Suomessa vain muutamissa metsissä Evon lisäksi.

Kansallispuiston tulo ja hakkuilta rauhoittaminen synnyttäisi lähivuosikymmeninä tuhansia hehtaareita uusia keitaita, joihin Kotisten ja Sudenpesänkankaan lajien populaatiot voisivat levittäytyä. Se auttaisi katkaisemaan haitallista trendiä.

Kansallispuisto toisi myös ongelmia: lisää kävijöitä ja kulumista. Mutta se olisi pienempi paha kuin katsella vierestä maapallon elämän historian poispyyhkiytymistä sivu ja laji kerrallaan.

Juha Kauppinen

toimittaja, biologi, Hämeenlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.