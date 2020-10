Turvakodissa sain paljon apua perheen ongelmiin, mutta minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin palata takaisin perheen yhteiseen kotiin.

Turvakodin johtaja Laura Laine sekä turvakotien vastaavat sosiaalityöntekijät Minna Remes-Sievänen ja Tommi Tolmunen nostivat esille tärkeän asian: turvakotijakson jälkeen on tärkeää saada oma asunto (HS Mielipide 17.10.), koska turvakodista ei usein ole turvallista palata vanhaan kotiin.

Olin itse viime kesäkuun turvakodissa parisuhteessa pitkään jatkuneen, lähinnä henkisen, väkivallan takia. Turvakodissa sain paljon apua perheen ongelmiin, mutta minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin palata takaisin perheen yhteiseen kotiin.

Turvakotijakson aikana tein päätöksen, että halusin muuttaa ainakin väliaikaisesti omaan, turvalliseen kotiin. Lähetin vuokra-asuntohakemuksia kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, mutta en edelleenkään ole saanut asuntoa, vaikka hakemuksissani on liitteenä ”todistus” turvakodissa olemisesta. Sukulaiseni asuvat muualla Suomessa, ja ystävilläni on omat ruuhkavuosien arkikuviot pyöritettävänään. En voi kolmen lapseni kanssa asua kenenkään toisen kotisohvalla.

Asunnon saaminen Helsingissä on todella vaikeaa. En saanut edes kaupungin lyhytaikaista kriisiasuntoa. Ongelma on se, että hakijoita on paljon ja vuokrat ovat korkeat. Perheen vanhasta, yhteisestä asunnosta ei pääse eroon välttämättä kovin nopeasti. Tarvittaisiin lisää kohtuuhintaisia kriisiasuntoja ja yhteiskunnan tukea asunnon saamiseen.

Perheväkivalta ja siitä johtuva kriisitilanne perheessä aiheuttavat aivan riittävästi stressiä itsessäänkin. Kun lisäksi on vielä epävarmuus asumisesta, omasta ja lasten terveydestä sekä toimeentulosta, ihminen saattaa ajautua umpikujaan.

