Työelämässä on jo uusi aika, ei enää poikkeusaika

Työyhteisöissä kirjataan ylös koronavirusvuoden oppeja, kyseenalaistetaan vanhoja malleja ja vakiinnutetaan uusia käytäntöjä.

Kesälomia kohti mentäessä kysymys vielä arvelutti: noinkohan työelämä ja työnteon mallit lopulta muuttuisivat, kuten kevään etätyösiirtymässä arvioitiin? Oli vielä arvailua, millaista työnteko olisi syksyllä.

Laajamittainen etätöiden tekeminen oli tietotyöläisillä kestänyt jo muutaman kuukauden, mutta kotikonttorilla pitkältä tuntunut aika on työkulttuurin muutoksessa itse asiassa lyhyt. Työpaikoilla kun kulttuuri ja tavat muuttuvat kaikkein hitaimmin. Hyvät aikeet sekä uudet käytännöt, tiimien rutiinit, periaatteet ja johtamistavat kumoutuvat nopeasti, ellei muutoksia osata tai jakseta toimeenpanna sekä johtaa jatkuvasti ja pitkäaikaisesti.

Asiantuntijatyö ei ole ollut näin nopeassa ja tuntuvassa muutoksessa aiemmin. Tämän vuoden aikana nähdyistä työelämän muutoksista on puhuttu pitkään, ja esimerkiksi etätyö globaaleine videokonferensseineen oli monelle tuttua jo aiemminkin. Kuitenkin vielä vuonna 2018 suomalaisista palkansaajista vain 28 prosenttia teki Tilastokeskuksen mukaan etätöitä, kun kyselytutkimusten ja asiantuntija-arvioiden mukaan viime kevään jälkeen etätöitä on tehnyt palkansaajista noin puolet tai ylikin.

Muutos on niin mittava ja kuukausia sekä takana että edessä vielä niin monta, että vuosi 2020 tulee muuttamaan työelämää lopullisesti. Aluksi kysyttiin: ”Milloin tämä poikkeusaika loppuu?” Nyt työyhteisöissä on siirrytty pohtimaan tätä: ”Millaiseksi muutamme yrityksemme ja työkulttuurimme uudessa ajassa?”

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimushankkeessa liki puolet aiempaa enemmän etätöitä tehneistä kertoi oppineensa tänä vuonna uusia, parempia työtapoja. Yli puolet kertoi, että etäaika on lisännyt itsenäistä päätöksentekoa omissa töissä. Etätöihin siirtyneiden kroonisen työväsymyksen havaittiin vähentyneen. Toisaalta kolmannes vastaajista kertoi kollegoilta saadun tuen vähentyneen ja neljännes koki saavansa vähemmän tukea myös esimieheltään.

Seuraavina kuukausina yrityksissä mietitään ja vakiinnutetaan käytäntöjä siihen, millaista on hyvä johtaminen ja tiimityö uudessa ajassa. Työyhteisöissä kirjataan nyt ylös oppeja siitä, milloin sellaiset asiat kuin luovuus, kehitystyö ja tuottavuus vaativat kasvokkaista läsnäoloa ja miten ihmisiä osallistetaan onnistuneesti etänä.

Vakiintuneita malleja on alettu matkan varrella kyseenalaistaa: millä kokoonpanoilla kokouksista on hyötyä, millainen on tarkoituksenmukainen toimisto, toimiiko päätöksenteko, tehdäänkö enemmän raportointia työstä kuin itse työtä. Uudenlaiset innovaatiot tulevat lähitulevaisuudessa osaksi uutta työelämää, jossa etä- ja läsnätyö punoutuvat jonkinlaiseksi hybridimalliksi. Viestintä muuttuu ja sen tärkeys korostuu.

Yrittäjä, tietokirjailija ja hallitusammattilainen Mika Sutinen kirjoitti hiljattain Ellun kanojen blogissa työelämän kahdesta muutoksen aallosta. Ensimmäinen aalto on käsillä nyt, kun työ irtautuu lopullisesti toimistosta ja etätyö vakiintuu osaksi yritysten työkulttuuria. Ensimmäiselle aallolle on tunnusomaista, että uutta toimintamallia ryhdytään käyttämään vanhalla logiikalla. Myös työsuhteet ovat rakenteeltaan pääosin entisenlaisia ja ajalliseen panokseen sidottuja.

Toisessa muutosaallossa syntyy ymmärrys siitä, että uudet toimintamallit ja teknologia mahdollistavat täysin uudenlaisen ja paremman logiikan. Sutinen ennustaa, että toinen aalto tuo variaatiota työn tekemisen malleihin ja muuttaa myös työsuhteiden rakenteita.

Asiantuntijat korostavat luottamuksen merkitystä etäajan johtamisessa. Myös sitoutuminen ja sitouttaminen työhön ovat nyt erilaisia kysymyksiä kuin ennen. Kun paikka, fyysinen työyhteisö ja sen rutiinit eivät enää toimi luontaisena liimana, kysymys työn merkityksellisyydestä sitouttavana tekijänä on keskeinen. Merkityksellisyyttä on pidetty erityisesti nuoremman sukupolven vaatimuksena työelämälle. Uudessa ajassa korostuu, että sitä tarvitsevat tietysti kaikki.

