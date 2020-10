Noin 95 prosenttia yrityksistä ja yhteisöistä voi luoda valtuudet omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa, mutta metsäyhtiöt eivät kuulu tähän joukkoon.

Esa Tamminen kirjoitti (HS Mielipide 21.10.), että veroasian hoitaminen Suomi.fi-palvelussa nosti hien pintaan.

Suomi.fi-valtuudet ja Suomi.fi-tunnistus korvaavat Katso-palvelun vuodenvaihteessa. Osalle organisaatioista siirtymä on ymmärrettävästi työläs vaihe. Toisaalta kyseessä on kertaluonteinen toimi, jonka jälkeen sähköinen asiointi on entistä sujuvampaa.

Noin 95 prosenttia yrityksistä ja yhteisöistä voi luoda valtuudet omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Palvelu tarkistaa edustamisoikeuden kaupparekisteristä tai yhdistysrekisteristä.

Metsäyhtymät kuuluvat siihen viiteen prosenttiin Suomen yrityksistä ja yhteisöistä, joiden edustamistietoja ei perusrekistereistä löydy. Tällaiset yhteisöt voivat hoitaa valtuutustensa rekisteröinnin tekemällä valtuushakemuksen virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Tamminen kysyi, miksi sähköinen pankkitunnistautuminen ei riitä valtuushakemuksen allekirjoitukseksi. Sähköinen valtakirja on vahva oikeustoimi, ja sitä koskee myös tarkempi lainsäädäntö (laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016). Pelkkä sähköinen tunnistautuminen ei nykysäätelyn mukaan vastaa sähköistä allekirjoittamista.

Koska kyseessä on uusi valtakirja, hakemukseen vaaditaan yrityksen tai yhteisön päätösvaltaisten henkilöiden allekirjoitus. Jotta voimme todentaa omakätisen allekirjoituksen ja tahdonilmaisun oikeiksi, tarvitsemme kopiot allekirjoittajien passista tai henkilökortista.

Kaikilla ei ole sähköisiä tunnistusvälineitä. Siksi Tammisen ehdottama tapa, jossa jokainen päättäjä tunnistautuisi erikseen palvelussa, ei olisi kaikille mahdollinen. Valtuushakemuksen voi lähettää myös postitse tai sen voi tuoda Verohallinnon toimipisteisiin ja tunnistautua siellä henkilökohtaisesti.

Mika King

kehityspäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto

