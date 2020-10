Hoitovelka koskettaa erityisesti pitkäaikaissairaita – purkaminen on aloitettava heti

Keväällä koronavirus varasi sairaaloiden ja terveyskeskusten hoitokapasiteetin suurimmaksi osaksi virustestien tekemiseen ja tartunnan saaneiden sairaalahoitoon.

Tämä merkitsi monella alueella kiireettömän hoidon siirtämistä myöhemmäksi. Vastaanottoaikoja peruttiin tai siirrettiin. Oli tärkeää, että vaikeisiin päätöksiin pystyttiin äkillisesti yllättäneen kriisin keskellä.

Nyt, kun tautitilanne on pitkittynyt ennakoitua pidemmäksi, hoitovelka on päässyt kasvamaan, sillä keväällä syntyneitä jonoja ei ole pystytty purkamaan. On alueita, joilla terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle ei ole päässyt, kun resursseja vastaanoton järjestämiseen ei ole ollut. Toisaalta alueilla, joilla aikoja olisi ollut, potilaat eivät ole uskaltautuneet vastaanotolle.

Kun pandemiatilanne näyttää vaikeutuvan entisestään, on tärkeää aloittaa keskustelu hoitovelasta eli siitä, miten siirretyt vastaanottoajat ja koko terveydenhuolto järjestetään, jotta ihmiset saavat heidän sairautensa vaatimaa hoitoa ajoissa.

Hoitovelka koskettaa erityisesti pitkäaikaissairaita, kuten diabeetikkoja. Pitkäaikaissairauksien hoidossa katkeamaton hoitosuhde lääkärin kanssa on ensiarvoisen tärkeä: sairauden hyvä hoitotasapaino tukee toimintakykyä ja ehkäisee liitännäissairauksien puhkeamista. Hoitotasapainon ylläpitäminen on myös yhteiskunnan etu: ennaltaehkäisy ja toimintakyvyn tukeminen on edullisempaa kuin uusien liitännäissairauksien hoitaminen.

Suomen terveydenhuolto on selvinnyt koronaviruspandemiasta erinomaisesti. Työtaakka sairaaloissa ja terveyskeskuksissa on paikoin ollut epäinhimillinen. Siksi hoitovelan kasvattaminen nykyisestä on erityisen vaarallista: kun pandemiatilanne joskus päättyy, alkaa uusi urakka, joka voi yhtä lailla kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmäämme.

Käytännössä se tarkoittaa siirrettyjen vastaanottojen järjestämistä silloin, kun olisi tarve ottaa vastaan sillä hetkellä sairastuneita. Tällöin hoitojonot uhkaavat kasvaa pitkiksi.

Jotta vältetään hoitamattomuuteen liittyvä inhimillinen kärsimys sekä terveydenhuoltojärjestelmän kohtuuton kuormittaminen, hoitovelkaa on lähdettävä purkamaan heti.

On tärkeää, että potilaita rohkaistaan vastaanotolle siellä missä se on mahdollista ja muistutetaan siitä, että vastaanotolle on turvallista mennä. Myös etävastaanottoja voi hyödyntää.

Hallitus päätti budjettiriihessään aloittaa hoitovelan korjaamisen, ja sitä varten osoitettiin 450 miljoonan euron rahoitus. Päätös on oikea-aikainen ja erittäin tervetullut.

Toivon laajempaa yhteiskunnallista keskustelua hoitovelasta: Miten hoitovelan ohjausmekanismissa ja rahoituksessa huolehditaan siitä, että pitkäaikaissairaat saavat tarvitsemansa hoidon eri puolilla Suomea?

Tero Saukkonen

diabeteslääkäri

lääketieteellinen johtaja, Novo Nordisk Farma oy

