Terapia-asiakkaiden kiristäminen on halpamaista, ja siitä tulisi antaa kova rangaistus

Miksi yhteiskunta sallii Tor-verkon ja bitcoinit?

Terapiassa käyneitä asiakkaita koskeva kiristys on erittäin halpamainen teko. Mutta miksi yhteiskunta sallii Tor-verkon ja bitcoinit, joita hyväksikäyttäen tämäkin rikos on tehty? Tor-verkossa liikkuu monenlaista rikollisuutta alkaen lapsipornosta. Keinovaluutoilla voidaan tehdä rahanpesua, kiertää veroja, ja kuten nyt nähdään, siirtää kiristyksen avulla saatua rahaa. Missä on niiden pankkivalvonta?

Kaikissa käyttämissämme ohjelmissa on tietoturvan mentäviä aukkoja, ja lähes jokainen kaupallinen palvelu asettaa meitä vakoilevia evästeitä, joita ei voi kieltää, jos haluaa käyttää palvelua. Ja ilman nettiä ei voi hoitaa asioitaan, maksaa verojaan tai katsoa Kantapalvelusta terveystietojaan. Ammattimaiset rikolliset pääsevät mille tahansa verkkoon kytketylle tietokoneelle ja sen tietoihin tietämättä yhtään salasanaa. Tietokoneiden kovalevyt voi kopioida ja tarkastella tietoja jo amatöörin taidoilla edes käyttöjärjestelmää avaamatta.

Potilastietoja pääsevät katsomaan Kantajärjestelmän kautta sadattuhannet ihmiset. Potilastietoja ei voida suojata rikollisilta, mutta niitä väärinkäyttävät rikolliset tulee ottaa kiinni ja saattaa vastuuseen. Rikoksien teon mahdollistavat Tor-verkon, keinovaluutat ja vakoilevat evästeet voitaisiin kieltää ensimmäiseksi. Poliisina esiintymisestä, kiristämisestä ja indentiteettivarkauksista tulisi rangaista paljon kovemmalla kädellä.

Esa Tahvanainen

lääkäri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.