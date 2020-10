Kaunis ympäristö vaikuttaa mielenterveyteen, viihtyvyyteen ja onnellisuuteen myönteisesti. Suomessa sellaista ei kuitenkaan usein edes yritetä rakentaa.

Suomessa ei edes yritetä rakentaa kaunista ja viehättävää asuinympäristöä eikä kodikkaita katuja tai upeita puistoja, koska rakentamisen ratkaisut tehdään liiketaloudellisin syin. Kun rakentamisen kustannukset ovat pienimmät mahdolliset, voitto on myös paras mahdollinen. Mutta vain lyhyellä aikavälillä. Laatu mitataan ajassa, kulumisessa ja kestävyydessä. Myös kauneuden arvot näkyvät vasta tulevaisuudessa.

Rakentamiseen liittyvät päätökset tehdään rationaalisin ja taloudellisin syin. Puhutaan massojen sijoittelusta, neliöiden määrästä, rakennusten korkeuksista ja rakentamisen tehokkuudesta ja edullisuudesta. Rakennuttajat pyrkivät nopeaan myyntiin, ja siksi täytyy rakentaa korkeita taloja, paljon ja edullisia neliöitä, eikä kauniisti ja persoonallisesti. Ympäristöstä grynderin ei tarvitse välittää, koska se kuuluu aina jollekin toiselle, esimerkiksi kaupungille.

Asunnon ostajat tekevät päätöksen usein liian kauniiden havainnekuvien ja liian edulliseksi ilmoitetun hinnan perusteella. Ostajalla on sokea luottamus siihen, että joku on ajatellut myös kokonaisuuden eli asuinalueen, sen muut rakennukset, puistot, tiet ja ne kauneusarvot. Ostaja ei ehkä huomaa, että asuinkustannukset lisääntyvät merkittävästi noin kahden vuoden kuluttua rakennuksen valmistumisesta, kun taloyhtiön lainakorot alkavat juosta tai kun kaupunki nostaa tontinvuokraa. Ostajalle ei myöskään kerrota sitä, että ruman rakennuksen ja liian tiiviisti rakennetun kadunvarressa olevan huoneiston arvo on pienempi kuin kauniin kadun ja viehättävän talon huoneiston arvo.

Kaunis ympäristö vaikuttaa mielenterveyteen, viihtyvyyteen ja onnellisuuteen myönteisesti. Ruma talo ja ruma katunäkymä lisäävät ahdistusta ja epäviihtyvyyttä ja laskevat asuntojen hintoja.

Suomalaiseen koulujärjestelmään ei millään asteella kuulu keskustelu tai oppikurssi kauneudesta, mittasuhteista, värijärjestelmistä, muotoilusta tai yleisestä hyvästä mausta. Koulussa ei pohdita rakennusten muotoja ja estetiikkaa. Ei rakennustaiteen historiaa tai kansallisia ominaispiirteitä.

Moni päättäjä ei kohtaa elämässään sellaisia sanoja kuin kauneus, sopusuhtaisuus, viehättävyys ja laatu ennen kuin on liian myöhäistä. Päättäjän on vaikea ottaa kantaa tai vaatia laatua tai kauneusarvoja, jos ei edes ymmärrä, mitä voisi vaatia. Siksi päätökset talojen ulkonäöstä sysätään rakennuttajille, jotka esiintyvät kauniisti rakentamisen asiantuntijoina mutta joiden motiivit ovat toisaalla. Voimme kuitenkin yrittää aloittaa muutoksen kysymällä itseltämme ja toisiltamme, ovatko kotikatumme ja talomme viehättäviä.

Matti Remes

kirjailija, kamarineuvos, Hanko

