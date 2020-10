Veronmaksajissa on eroja, ja vertailu on meille pienempituloisille vähän kiusallista

Miten suhtautua siihen, että toiset maksavat paljon enemmän veroja kuin minä itse?

En ole ikinä maksanut veroja, mitä nyt kerran perintöveron. Muutoin raha on aina otettu suoraan palkasta lupaa kysymättä. Silti minutkin lasketaan veronmaksajiin.

Veronmaksaja on aina ollut yksi kunnon kansalaisen arvonimistä. Mutta veronmaksajissakin on eroja.

Hiljattain Twitterissä liikkui Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin jakamia kuvioita siitä, miten ihmiset eri tuloluokissa maksavat veroja.

Yhden, vuoden 2018 tietoihin perustuvan kuvion mukaan yli 55 000 euroa vuodessa tienaavat maksavat peräti 80 prosenttia kaikista valtion ansiotuloveroista. Näin siitä huolimatta, että he muodostavat vain 12 prosenttia kaikista näiden verojen maksajista.

Luvut siis tahtovat väittää, että yhteiskunta pyörii suurelta osin hyvätuloisten rahoituksella. Laskuissa ei kuitenkaan ole mukana esimerkiksi kunnallisveroja. Kun kaikki tuloverot otetaan huomioon, hyvätuloisten maksuosuus ei enää ole läheskään niin hätkähdyttävä. Epäsuhta pienenee mutta on yhä olemassa: yli 50 000 euroa tienaava 13 prosentin vähemmistö tulonsaajista maksaa yli puolet kaikista valtion ja kuntien tuloveroista.

Vertailut liippaavat myös yleisempää verokeskustelua, jonka henki muuttui muutama vuosi sitten.

Joskus verotietojen julkistuspäivää kutsuttiin kateuspäiväksi, koska silloin paljastuivat rikkaiden isot tulot taivasteltaviksi. Sitten sävy muuttui; korostettiin, kuinka hyviä veronmaksajia suurituloiset ovat. Muistettiin korostaa, että onhan heillä isot tulot mutta he antavat isoja summia hyvinvointivaltion ylläpitoon.

Veronmaksuvertailu on meille pienempituloisille vähän kiusallista. Jäämme vastaanottajan asemaan. Suurituloiset kustantavat kouluista, teistä, sairaaloista ja Puolustusvoimista paljon suuremman osuuden kuin me pystymme maksamaan. He voivat sanoa suurieleisesti: annas kun minä tarjoan opettajan lastemme kouluun, tarjoa sinä värikynät.

Miten suhtautua tähän kiitollisuudenvelkaan? Jos kysytään antiikin filosofi Aristoteleelta, meitä pitäisi hävettää. Suuri­sieluinen ihminen tekee hänen mukaansa muille hyviä tekoja mutta häpeää ottaa niitä vastaan.

Paras kun ei kysytä Aristoteleelta. Veroihin ei ole hyvä sotkea tunteita. Ne ovat kylmä demokraattinen instituutio. Se ottaa niiltä, joilta on varaa ottaa, ja jakaa rahan tarkoituksiin, jotka tuo samainen demokratia on päättänyt hyviksi.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimituksen toimittaja.