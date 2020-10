Ulkopoliittinen ymmärrys on kansalaistaito

Kansainvälisen yhteisön ollessa epävakaassa tilassa kykymme ymmärtää muuttuvaa maailmaa korostuu entisestään. Jos emme aktiivisesti tulkitse globaaleja ilmiöitä ja analysoi niiden vaikutuksia, olemme auttamatta jäljessä muutosten rantautuessa Suomeen.

Muutoksen tulkitsemista ja siitä käytävää keskustelua ei voida kuitenkaan jättää vain päättäjien tai asiantuntijoiden harteille. Maailma on yksinkertaisesti liian nopea siihen. On yhä tärkeämpää, että suomalaiset itse seuraavat tiiviisti aikaansa.

Medialukutaito on hyvä työkalu, mutta ulkopoliittinen ymmärrys on kansalaistaito, joka osaltaan vahvistaa yhteiskuntamme kykyä sietää ja käydä sisäistä keskustelua muutoksesta. Jotta kukaan ei vastoin omaa tahtoaan jäisi tämän Suomen tulevaisuutta käsittelevän keskustelun ulkopuolelle, on keskeistä, että kannustamme toisiamme pysymään uteliaina rajojemme ulkopuolista maailmaa kohtaan.

Tuomas Lähteenmäki

viestintäkonsultti, Helsinki

