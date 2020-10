Poliittinen keskustelu on vajonnut riitelyyn, joka ei vie asioita eteenpäin eikä houkuta äänestäjiä vaaliuurnille.

Väittelyn perinne olettaa, että väittelijät esittävät perusteltuja argumentteja. Vasta­väittäjä koettaa kumota argumentit perusteluillaan ja esittää puolestaan omia argumenttejaan. Poliittiset keskustelut ovat kuitenkin pitkälti vajonneet Yhdys­valtojen presidentin­vaalien vaali­väittelyissä nähtyyn hajanaiseen nälvimiseen.

Vaaliväittelyiden pitäisi auttaa ­äänestäjiä valitsemaan äänen arvoinen ehdokas. Tavoite on, että ehdokkaat keskustelevat toimista, jotka veisivät maata parempaan suun­taan. Sen sijaan ehdokkaat riitelevät kiihkeästi vähäpätöisistä asioista.

Ehdokkaiden kohtaamisissa asiasta puhuminen on sivuosassa. Taso on vajonnut niin alas, että pieninkin maininta politiikkatoimista tuntuu juhlan arvoiselta. Luotaantyöntävät väittelyt heijastavat laadultaan pohjamudissa rämpivän amerikkalaisen poliittisen kulttuurin tasoa.

Näin ei tarvitsisi olla. Ongelma ei ole se, että ehdokkaat ovat eri mieltä. Erimielisyys voi nimittäin olla rakentava voima. Tutkimukset osoittavat, että eri­mielisyys poliittisissa keskusteluissa voi johtaa uusiin ideoihin ja kompromisseihin. Osapuolet voivat myös op­pia toisiltaan, ja erimielisyys voi avartaa näkökulmia.

Erimielisyyden on kuitenkin oltava rakentavaa, jotta sillä on myönteisiä vaikutuksia. Rakentava erimielisyys koostuu monesta tekijästä, sanovat deliberatiivisen demokratian asiantuntijat. Rakentavan erimielisyyden kulmakivi on osapuolten osoittama kunnioitus toisiaan kohtaan. Kunnioitus ilmenee muun muassa vilpittömänä asenteena ja aitona kuunteluna: osallistujat huomioivat toistensa argumentit.

Kun Yhdysvalloissa presidentinvaaliehdokkaat haukkuvat ja nälvivät toisiaan lapsellisilta vaikuttavilta ta­voilla, kunnioitus on kaukana. ”Joe, sinä et ole saanut mitään aikaan 47 vuodessa”, presidentti Donald Trump heittää vastaehdokas Joe Bidenille. Biden sohii takaisin: ”Olet Amerikan huonoin presidentti kautta aikojen.”

Luotaantyöntävät vaaliväittelyt ovat hukattu mahdollisuus. Kansalaisille vaalikampanjoiden seuraaminen ja äänestäminen voivat olla ainoa kosketus politiikkaan. On sääli, että miljoonat silmäparit joutuvat tuijottamaan aikuisia miehiä, jotka riitelevät televisioruudussa pää punaisena poliittisen vaikuttamisen nimissä.

Ei ole ihme, että äänestysaktiivisuus laskee. Kuka haluaa osallistua politiikkaan, jonka polttoaine näyttää olevan negatiivinen asenne ja itse­keskeinen oikeassa olemisen tarve?

Vaaliväittelyt pitäisi uudistaa. Moderneissa vaalikeskusteluissa tavoitteen pitäisi olla ratkaisujen luominen. Osapuolten pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisuja yhdessä. Keskustelun moderaattori määräisi osapuolet esittämään kansakunnan hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, jotka perustuvat yhteistyöhön muiden ehdokkaiden edustamien puolueiden kanssa.

Näin poliitikot joutuisivat ottamaan huomioon muidenkin ideat eivätkä vain omiaan. Erityisen terveellistä tämä olisi individualistisessa amerikkalaisessa kulttuurissa, jossa omaan napaan tuijottaminen on pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Suomessa poliittiset keskustelut ovat yleisesti ottaen rakentavampia. Hallituksessa on aina useampi kuin yksi puolue. Yhteistyö ja kompromissit ovat poliittista todellisuutta. Siihen perustuu osaltaan suomalaisen politiikan yhteistyön perinne, jossa asioita saadaan aikaan yhdessä.

Yhdysvalloissakin niin voisi ja pitäisi olla. Mutta riitaisassa kahden valtapuolueen järjestelmässä uudistukset jumiutuvat joko senaattiin tai edustajainhuoneeseen, riippuen siitä, kummalla puolueella on enemmistö. Jos politiikassa olisi enemmän rakentavaa erimielisyyttä, osapuolet löytäisivät kompromisseja ja uudistukset etenisivät.

Yhteistyötä painottavissa vaalikeskusteluissa voittajia olisivat ne, jotka pystyisivät luomaan eniten hyödyllisiä uusia ratkaisuja. Eikä se, joka huutaa kovimmalla äänellä ja pisimpään sekä laukoo ikävimmät ilkeydet.

Uutismedia voisi keskittyä ruotimaan ehdokkaiden esittämiä politiikkatoimia ja niiden vaikutuksia eikä sitä, kuka naljaili osuvimmin ja esitti nohevimmat populistiset iskulauseet. Kenties sitten myös kansalaisten kiinnostus politiikkaa – ja äänestämistä – kohtaan kasvaisi.

Kirjoittaja on apulaisprofessori University of Illinois'ssa Chicagossa Yhdysvalloissa.