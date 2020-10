Muut lehdet

Vastaamon törkeä tietomurto on pakko selvittää pohjamutia myöten

Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa, että psyko­terapiaa tarjoavan Vastaamon joutuminen törkeän tieto­varkauden kohteeksi ei ollut lajissaan ensimmäinen eikä viimeinen tapaus.

”Moderni yhteiskunta perustuu tietoon, sen tuottamiseen, käsittelemiseen ja varastointiin. Uhka sensitiivisten tietojen päätymisestä rikollisiin tai vihamielisiin käsiin leijuu yllämme joka päivä.”

”Vastaamoon tehty tietovarkaus on tekona poikkeuksellisen törkeä ja röyhkeä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan on mahdollista, että jopa kymmenientuhansien potilaiden tietoja on päätynyt rikollisiin käsiin.”

”Ihmisten terveystiedot ylipäätään ja mielenterveyteen liittyvät tiedot erityisesti aiheuttavat suunnatonta ahdistusta tai nöyryytystä joutuessaan vääriin käsiin tai julkisuuteen.”

”Vastaamo on ikävä muistutus siitä, mihin leväperäisyys johtaa. Tapahtunut tietovarkaus on erittäin ikävä niille, joiden tietoja on vuodettu jul­kisuuteen lunnaiden toivossa – etenkin jos tietomurto olisi voitu välttää edes alkeellisilla turvatoimilla.”

Iltalehti vaatii poliisia panostamaan siihen, että syylliset saadaan kiinni ja vastuuseen.

”Tämä koskee tietysti myös Vastaamoa, jota on syytä epäillä tietoturvan laiminlyönneistä.”

”Tämän mittakaavan rikos pitää selvittää pohjamutia myöten, jotta vastaavat voitaisiin välttää tulevaisuudessa.”

”Poliisitutkinnan lisäksi kaikki vas­taavat asiakas- ja potilastietorekisterit pitää käydä läpi. Luottamus tietojen yksityisyyteen on kokenut nyt kovan kolauksen, sen palauttaminen vaatii viranomaisilta ja maan hallitukselta nyt rivakoita ja vahvoja otteita.”

”Poliisi on aivan oikein korostanut, että kiristäjien vaatimuksiin ei pidä suostua. Terapiassa käynnissä ei ole mitään hävettävää, eikä epätavallista. Tietojen urkkiminen, puhumattakaan niiden käyttämisestä, on rikollista.”

Ilta-Sanomien mukaan kyse on rikoksesta koko suomalaista tieto­yhteis­kuntaa kohtaan.

”Suomessa on ylpeilty edistyksellisellä digiteknologialla. Vauhdin huumassa yrityksille ja yksityisille kansalaisille on jäänyt tietoturva-aukkoja, joiden hedelmiä kotimaiset tai ulko­maalaiset rikolliset nyt keräävät.”

”Tietomurtoon tarvitaan osaamista, mutta sen ei tarvitse olla raketti­tiedettä, jos kohde on suojannut arkaluonteisen materiaalinsa tavalla, joka on helppo murtaa. Vastaamon asiakastietojen ryöväämisestä ja viattomien ihmisten kärsimyksestä on jotain opittavaakin.”

”Internetin tietoturva-asioissa sinisilmäisyyden ajan on viimeistään nyt syytä olla ohi.”