Psykoterapiakeskus Vastaamoa kohdannut törkeä tietomurto, törkeä kiristys ja törkeä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen on oloissamme ja laajemminkin poikkeuksellinen rikos, ”sähköinen suuronnettomuus”, kuten toimittaja Laura Halminen kirjoituksessaan (HS 25.10.) sitä kuvasi.

Tapahtunut on luonnollisesti järkyttänyt ennen muuta Vastaamon asiakkaita, mutta myös terapeutteja, joille hoidon luottamuksellisuus on toiminnan peruspilari, ja joiden henkilökohtaisia tietoja on myös joutunut vääriin käsiin. Ja laajemmin: koko ala on kavahtanut yhteiskunnassamme kaikkein haavoittuvimpiin kohdistuneen julman teon edessä.

Tieto kiristyksestä tuli Vastaamolle syyskuun lopussa, kun kiristäjä lähestyi kiristysviestillä kolmea Vastaamon työntekijää. Vastaamo ilmoitti asiasta viipymättä viranomaisille ja keskusrikospoliisi käynnisti rikostutkinnan asiasta. Poliisi on pyytänyt tutkinnallisista syistä rajoittamaan asiasta tiedottamista ja tiedon jakamista eteenpäin ja antanut myös ilmaisukiellon. Vastaamo on yhteistyössä poliisin kanssa pyrkinyt turvaamaan poliisin esitutkintaa ja tekemään toimenpiteitä vahinkojen minimoimiseksi. Kiristäjän itse julkaistua asian Vastaamo tiedotti asiasta viipymättä.

Julkisuudessa on herännyt luonnollisesti kysymys, miten tämä raukkamainen teko on ollut mahdollinen. Psykoterapiakeskus Vastaamo tekee omalta osaltaan kaiken mahdollisen, että verkkorikosasia selvitetään perin pohjin ja että niin asiakkaittemme kuin työntekijöittemme yksityisyys ei vastaisuudessa vaarannu.

Tietomurron tultua julki Vastaamon asiakastuen puhelimet ruuhkautuivat nopeasti, emmekä ole pystyneet antamaan kaikkia neuvoja ja tietoja niin nopeasti kuin olisi ollut inhimillistä ja olisimme halunneet tällaisessa tilanteessa tehdä. Olemme kuitenkin lähettäneet kaikille asiakkaille, joita tietomurto koskee, yksityisesti viestin ja ohjeet siitä, kuinka toimia. Myös terapeuttimme ovat olleet ja ovat tulevina viikkoina valmiita vastaamaan kysymyksiin ja kuulemaan tietomurrosta huolissaan olevia asiakkaitamme.

Olemme järjestäneet asiakkaillemme myös kriisipuhelimen. Vastaamon kriisipuhelimen numero on 044 4141 997 ja sen aukioloaikoja voi katsoa internet-sivuiltamme. Olemme niinikään järjestäneet työntekijöillemme välitöntä kriisiapua.

Tämän mittaluokan rikos on omiaan luomaan pelkoa ja epävarmuutta sähköiseen potilaskirjaamiseen laajemminkin. Tietomurto dramaattisine jälkiseurauksineen ei saisi murtaa luottamusta psykologiseen apuun, varsinkaan näin korona-aikana, jolloin on äärimmäisen tärkeä palauttaa kaikki mahdollinen luottamus hyvään ja turvalliseen mielenterveyden hoitoon.

Pyrimme nyt ensisijaisesti pitämään huolta rikoksen kohteeksi joutuneista asiakkaistamme ja palauttamaan luottamuksen perustoimintaamme, ihmisten auttamiseen. Kiristyksen uhreilla on mahdollisuus maksuttomaan keskusteluun terapeutin kanssa.

Kiitämme kaikesta tuesta ja avun tarjouksista viikon aikana.

Kristiina Silander

liiketoimintajohtaja, psykoterapeutti

Psykoterapiakeskus Vastaamo

Anja Snellman

terapeutti, henkilöstöpäällikkö

Vastaamo, Mannerheimintie

