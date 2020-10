Keskusteluapu on varmasti tarpeen monille tietomurron uhreille. Mutta me tarvitsemme myös konkreettista apua. Kaikille uhreille tulisi tarjota automaattinen mahdollisuus vaihtaa henkilötunnus. Tämä on aivan ensisijainen toimenpide, jolla vältettäisiin uhrien jopa loppuelämän kestävä maksullisten omaehtoisten luottokieltojen ylläpito.

On yleisesti tiedossa, että henkilötunnuksia ei tulisi käyttää tunnistautumisen välineenä. Näin kuitenkin vieläkin toimitaan monissa palveluissa. Henkilötunnusten käytön riskit ovat olleet tiedossa jo vuosien ajan ja ne ovat vain lisääntyneet yhteiskunnan digitalisoitumisen seurauksena. Nyt nämä riskit realisoituivat.

Tietomurron uhrit

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

