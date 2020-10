Olen yksi niistä kymmenistätuhansista, joiden tiedot vuotivat Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurroissa. Sivutoimisena yrittäjänä henkilötunnukseni ja osoitteeni saa Kaupparekisteristä ja puhelinnumero ja sähköposti löytyvät Googlella, joten niiden vuotaminen ei huolestuta.

Eniten minua kalvaa epätietoisuus siitä, mitä tietoja minusta on kirjattu. Tämän kertominen asiakkaille olisi ensisijaisen tärkeää kriisiviestintää, jotta jokainen tietää, millaiseen vuotoon varautua. Esimerkiksi parisuhdeasioihin liittyviä kirjauksia on pahimmassa tapauksessa voitu tehdä etunimien tarkkuudella, jolloin vuodon uhreja ovat myös ne, jotka eivät ole palveluja käyttäneet. Heitä tulisi informoida ennen kuin he lukevat asiasta netin keskustelupalstoilta. Vastaamon asiakkaina on aivan valtava määrä suomalaisia. Monen tuttu tai tutun tuttu on vuodon uhri.

Yksi kymmenistätuhansista

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

