Lasten leukemian hoitotulokset ovat Suomessa maailman kärkeä (Allemani ym. 2018, The Lancet ). Sote-uudistusta käsittelevässä (HS 24.10.) haastattelussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen antoi ymmärtää, että lasten leukemian ennuste on parempi Husissa hoidetuilla verrattuna muuhun Suomeen.

Leukemian ennusteeseen vaikuttavat keskeisesti biologiset tekijät, kuten lapsen ikä taudin toteamishetkellä, leukemian genetiikka ja taudin riskiluokitus. Kun ottaa huomioon taudin harvinaisuuden, alueellisten erojen vertaaminen on epäluotettavaa.

On huomionarvoista, että lasten leukemian hoito on keskitetty viiteen yliopistosairaalaan ja hoito toteutetaan kaikissa keskuksissa samalla tavalla ja harmonisoitujen käytäntöjen mukaan. Yhteistyö yliopistoklinikoiden välillä on jatkuvaa ja saumatonta. Husin Lastensairaalaan on keskitetty lasten luuydinsiirrot ja täsmäsoluhoidot niiden vähäisten määrien vuoksi, ja näistä potilaiden asuinkunnat maksavat kustannuksia vastaavat hinnat.

Lasten leukemiadiagnoosi on järkytys potilaille ja perheille. Kaikki Suomen yliopistosairaalat tarjoavat yhdenvertaista ja ensiluokkaista hoitoa.

Olli Lohi

Tays, Lasten ja nuorten sairaala

Päivi Lähteenmäki

Tyks, Lasten ja nuorten sairaala

Kaisa Vepsäläinen

Kys, Lastenklinikka

Riitta Niinimäki

Oys, Lasten ja nuorten sairaala

