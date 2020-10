Tasa-arvolaki edellyttää, että lakeja valmisteltaessa arvioidaan niiden vaikutukset eri sukupuoliin.

Nimimerkki Tiputuksesta haaveileva kirjoitti (HS Mielipide 21.10.) huolestaan, miten raskaudesta aiheutuvat sairauspoissaolot voivat pienentää tuloja raskausaikana ja äitiys- ja vanhempainrahakausilla.

Tasa-arvovaltuutetulle on tullut useita yhteydenottoja vanhempainpäivärahojen uusista määräytymisperusteista, jotka ovat käytännössä heikentäneet useiden naisten taloudellista tilannetta.

Osa yhteydenotoista on tullut koronavirusepidemian vuoksi lomautetuilta naisilta. Kuitenkin myös normaalioloissa esimerkiksi määräaikaisissa työsuhteissa ja freelancereina työskentenaisten sekä raskauden aikana terveysongelmia kokevien tilanne on voinut huonontua verrattuna vanhempainpäivärahan aikaisempiin määräytymisperusteisiin.

Uudet, vuoden 2020 alusta voimassa olleet vanhempainpäivärahat ovat määräytyneet vuositulon perusteella. Se on useimmilla äideillä laskettu siltä 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kuukautta. Päivärahan määräytymisessä ei enää oteta huomioon aiempaa verotuskautta eikä kompensoida raskausajan vajaan työkyvyn aiheuttamaa tulonmenetystä.

Heikennykset kohdistuvat naisiin monilla aloilla. Suomessa on paljon naisia myyjinä, terveydenhuoltoalalla ja muissa tehtävissä, joissa vuorotyön lisät tai erilaiset epämukavan työajan korvaukset määrittävät merkittävän osan palkkaa. Naisten ja miesten asema vanhempainpäivärahan määräytymisessä on käytännössä erilainen, koska raskauden vuoksi naisten mahdollisuus tehdä vuoro-, yö- ja viikonlopputöitä on huonompi kuin muulloin. Vastaavassa asemassa oleva mies voi jatkaa ennen lapsen syntymää töitä normaaliin tahtiin.

Tasa-arvovaltuutettu on saamiensa yhteydenottojen vuoksi antanut elokuussa 2020 lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle, joka valmisteli sairausvakuutuslain säännökset vanhempainpäivärahojen määräytymisestä. On tärkeää selvittää, miten sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahoja koskevissa säännöksissä voitaisiin ottaa paremmin huomioon, että raskaus ja perhevapaat vaikeuttavat erityisesti naisten ansiomahdollisuuksia ja työllistymistä.

Yksi ehdotettu mahdollisuus voisi olla se, että nainen saisi valita maksuperusteeksi joko raskautta edeltävän 12 kuukauden tulot tai perhevapaata edeltäneen 12 kuukauden tulot.

Tasa-arvolaki edellyttää, että lakeja valmisteltaessa arvioidaan niiden vaikutukset eri sukupuoliin. Sukupuolivaikutusten arviointi jää lainvalmistelussa usein puutteelliseksi. Näin näyttää käyneen myös sairausvakuutuslain muutosten valmistelussa, jossa ei ole kiinnitetty raskauteen ja perhevapaisiin riittävästi huomiota.

Jukka Maarianvaara

tasa-arvovaltuutettu

