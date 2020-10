Parisuhteen perusteella pitäisi voida matkustaa Suomeen myös Schengen-alueen ulkopuolelta, mutta tämä toteutuu valikoidusti. Lukuisiin yhteydenottoihimme on vastattu vain, että ”tarkkailkaa nettisivuja”.

Poikkeusajat ovat tuoneet mukanaan ilmiön, josta on tähän asti pitkälti vaiettu: pakkoero elämänkumppanista.

Schengen-alueen ulkopuolelta tulevien kumppaneiden on monessa tapauksessa mahdoton matkustaa Suomeen. Me kirjoittajat olemme olleet kuukausia erossa kumppaneistamme, eikä ole mitään tietoa siitä, milloin rakkaamme pääsevät matkustamaan Suomeen. Epäinhimillisen pitkäksi venynyt ero ja epätietoisuus jälleennäkemisen ajankohdasta on sietämätöntä.

Sisäministeriö linjasi kesäkuussa, että Suomeen on mahdollista matkustaa parisuhteen perusteella. Käytännössä linjaus toimii vain valikoidusti. Monissa maissa tarvittavien asiakirjojen saaminen on mahdotonta, sillä viisumihakemusten käsittely on lopetettu jo maaliskuussa. Tietoa siitä, milloin hakemusten vastaanotto aloitetaan, ei ole.

Ne, joiden kumppanit jäivät keväällä muutamaksi viikoksi jumiin toiseen EU-maahan, olivat kauhuissaan, mutta kun matkustaminen parisuhteen perusteella pian Schengen-alueella avattiin, tämä keskustelu rauhoittui.

On kuitenkin paljon pareja, jotka ovat olleet erossa maaliskuusta asti. Tilanne ei silti tunnu kiinnostavan ketään. Ihan kuin vuonna 2020 olisi uusi ja vieras ajatus, että suomalaisilla on kumppaneita myös EU-alueen ulkopuolella.

Lukuisista yhteydenotoista huolimatta emme ole saaneet vastausta siihen, miksi sisäministeriön kesäkuista linjausta ei noudateta. Vastaus niin suurlähetystöistä kuin ministeriöistäkin on sama: ”Seuratkaa nettisivuja.”

Vaikka matkustusrajoitukset olisivat muuten tiukat, olisi inhimillistä, että pariskunnat saisivat olla yhdessä. Keinovalikoimassa on tehdä koronavirustesti niin lähtö- kuin saapumismaassakin.

Helsingin Sanomat kertoi (24.10.), että matkustaminen Suomeen helpottuu. Hallituksen on määrä sallia matkustus maista, joissa tautitilanne on suunnilleen sama kuin Suomessa ja matkustajien koronavirustestit olisivat negatiiviset. On kuitenkin epäselvää, koskeeko tämä muutos myös viisumia tarvitsevia matkustajia.

Mistä johtuu, ettei sisäministeriön linjaus parisuhdestatuksen perusteella matkustamisesta toteudu käytännössä? Ovatko viranhaltijoille annetut ohjeistukset ministeriöissä olleet tarpeeksi selkeitä?

Inhimillisen ja viisaan oloisetkaan poliittiset linjaukset eivät auta, jos tarvittavien matkustusasiakirjojen saaminen on mahdotonta.

Saammeko viettää joulun yhdessä rakkaidemme kanssa?

Oona Varinowski

Helsinki

Laura Rantanen

Turku

