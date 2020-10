Aikuisten ohjattua ryhmäliikuntaa ollaan jälleen paikoin lakkauttamassa covid-19-taudin perusteella. Se oli jo edellisellä kerralla tuhoisaa niin terveydellisesti kuin taloudellisestikin.

Harrastustoimintaa pyörittää julkisen sektorin lisäksi suuri joukko liikunta- ja tanssialan yrityksiä, jolloin harrastustoiminnan keskeyttäminen johtaa näidenkin alojen yrittäjien ja työntekijöiden taloudellisen kurjuuden maksimointiin.

Liikunta- ja tanssitunneilla on kuuliaisesti noudatettu kokoontumissuosituksia. Ryhmäkoot on karsittu minimiin. Ohjatut tunnit pidetään isoissa saleissa ja halleissa, jolloin turvavälit säilyvät. Liikuntatilat ovat korkeita, ilmastointi on tehokasta ja asiakkaat käyttävät ahkerasti käsidesiä ennen ja jälkeen tuntien. He tuovat mukanaan omat liikuntavälineet ja välttävät pukuhuoneita.

Ihmiset eivät tule sairaana tai lievästikään oireisina liikuntatunneille, eivätkä he ole tehneet näin ennen koronavirustakaan. Millä perusteilla ohjattu ryhmäliikunta pitäisi taas lopettaa?

Leena Kiviluoma

Helsinki

