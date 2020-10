Muut lehdet

Hämeen Sanomat muistuttaa, että syksyn influenssa­rokotukset ovat alkaneet.

”Influenssa­rokotuksen ottaminen on nyt erityisen tärkeää – ei vain oman terveyden, vaan ihan kaikkien terveyden ja myös terveydenhuollon kantokyvyn vuoksi.”

”Vastuu kuuluu kaikille, ja samalla todellisuudelle vieras rokote­vastaisuus saa tukahtua sauhuunsa.”

”Rokotus kannattaa ehdottomasti ottaa myös muiden kuin ikäihmisten ja riskiryhmien, koska tässäkin sairaudessa sen todennäköisimpiä levittäjiä ovat aktiivista elämää viettävät ihmiset.”

”Influenssa on näennäisestä tavanomaisuudestaan huolimatta erittäin hankala sairaus, johon vuosittain kuolee Suomessakin jopa satoja ­ihmisiä. – – Tilastokeskus on huomauttanut, että influenssa on usein myös niin sanottu myötävaikuttava kuolinsyy.”

”Covid-19-pandemian hidastus­toimet ovat kautta maailman jarruttaneet myös influenssaa. THL:n tietojen mukaan influenssa­kausi ei ole vielä alkanut muuallakaan maailmassa.”

”Kun käytössä ovat jo koronan torjunnassa hygienia, tilanteen vaatiessa maskit ja turvavälit, ne suojaavat myös influenssalta.”

”Kun suomalaisten rokotussuoja saadaan arsenaalin jatkeeksi mahdollisimman kattavaksi, on influenssa hyvin torjuttavissa.”

Ilta-Sanomat toteaa, että kansan­terveyttä koettelee pian korona­viruksen ohella vuosittainen influenssa-aalto.

”Näistä kahdesta ajankohtaisesta terveysriskistä voi syntyä kelju yhdistelmä, jota jokainen meistä voi osaltaan lievittää.”

”Koronaan tehoavia lääkkeitä vasta kehitellään, ja yleistä rokotesuojaa on näillä näkymin odotettava pitkälle ensi vuoden puolelle tai sitäkin kauemmin.”

”Kausi-influenssaan sen sijaan on tarjolla rokotesuojaa, joka on Suomessa kenen tahansa helposti ja edullisesti saatavilla.”

”Suuri osa vuosittain influenssan takia sairaala- ja tehohoitoon ­jou­t­u­vista on sairastunut rokottamattomina – ja olisi suurella toden­näköisyydellä voinut välttyä sairaalahoidon tarpeelta rokotesuojan avulla.”

”Influenssa­rokotus onkin syytä ottaa korona­huolista huolimatta – mutta myös niiden takia.”

”Kausi-influenssaan kuolee vuosittain satoja ja toisinaan jopa tuhansia suomalaisia. Silti vuosittain jopa satoja­tuhansia influenssa­rokote­annoksia jää käyttämättä – ja päätyy roskiin.”

”Tämä on huolestuttava merkki aiheettomasta huolettomuudesta, jollaiseen meillä ei ole varaa.”